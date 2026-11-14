Seguridad

Mamá de Menor Golpeado Afuera de la Prepa 22 pide Detener a Todos los Agresores

Tras la difusión de un video que muestra el momento en que varios jóvenes atacan a un estudiante, la madre de la víctima pidió la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos

Madre de joven golpeado pide justiciaMadre de joven golpeado pide justicia: Captura de pantalla google

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La madre de un joven golpeado en Prepa 22 alerta sobre la gravedad del ataque y pide detener a todos los agresores

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Madre Exige Justicia tras Brutal Golpiza a su Hijo en Prepa 22 | N+