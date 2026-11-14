Mamá de Menor Golpeado Afuera de la Prepa 22 pide Detener a Todos los Agresores

El caso de la agresión a un menor de edad a las afueras de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León continúa generando indignación, luego de que la madre de la víctima difundiera un video en redes sociales para exigir justicia y solicitar la intervención de las autoridades.

Los hechos, que han circulado ampliamente en redes sociales, muestran cómo varios jóvenes golpean al estudiante con puñetazos y patadas, incluso cuando se encuentra en el suelo. La víctima, quien presuntamente estudia en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 92, habría sido atacada por alumnos de otra institución educativa.

Tras darse a conocer el caso, autoridades del municipio de Guadalupe y de la Universidad Autónoma de Nuevo León comenzaron a trabajar de manera coordinada para identificar a los involucrados. Hasta el momento, ya tendrían identificado a uno de los presuntos agresores.

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Sin embargo, la madre del afectado pidió que las investigaciones continúen hasta dar con todas las personas que participaron en la golpiza, pues considera que el ataque pudo tener consecuencias fatales.

En su mensaje, señaló que su hijo pudo haber perdido la vida durante la agresión y rechazó que este tipo de comportamientos sean minimizados bajo el argumento de que se trata de juegos o de una manera habitual de convivir entre jóvenes.

Asimismo, advirtió que las patadas que recibió su hijo, particularmente en la cabeza, pudieron ocasionarle lesiones graves e incluso dejarlo con secuelas permanentes.

Por ello, hizo un llamado a todas las autoridades que tengan competencia en el caso para que presten atención a lo sucedido y eviten que el ataque quede impune.

La madre insistió en que ninguna consecuencia habría reparado la pérdida de su hijo, por lo que pidió que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.