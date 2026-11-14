¿Qué Pasó Hoy en la Autopista México-Cuernavaca Dirección Acapulco?

En pleno puente de noviembre, la Autopista del Sol registra afectaciones a la circulación por la presencia de manifestantes en el kilómetro 365, antes de la caseta de La Venta, en Guerrero.

La protesta ha provocado cierres intermitentes en ambos sentidos y carga vehicular en una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de México y Acapulco.

La movilización es encabezada por alrededor de 50 viveristas de las comunidades de Cacahuatepec, Amarillo y Aguacaliente, en la zona rural de Guerrero, quienes exigen al gobierno estatal el pago de adeudos acumulados durante dos años y denuncian el abandono del campo ante la sequía.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), el primer reporte se emitió a las 9:45 horas, cuando se registró la presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista. En ese momento, la circulación permanecía abierta, aunque ya había carga vehicular. Posteriormente, el organismo informó sobre un nuevo cierre en ambos sentidos.

La protesta afecta a los automovilistas que utilizan esta vía durante el fin de semana largo, por lo que Capufe pidió a las personas usuarias tomar precauciones, manejar con cuidado y mantenerse atentas a los reportes oficiales.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo continuarán las manifestaciones ni cuándo se normalizará la circulación.