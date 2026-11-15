Leve Colisión de Aviones Deja Dos Heridos en Aeropuerto Internacional de Miami

Una colisión leve entre un Boeing 767 de UPS y un Boeing 737 de Copa Airlines dejó al menos dos heridos en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida.

La vocería del Departamento de Aviación de Miami-Dade confirmó el accidente a N+ Univision la noche de este sábado, pero aseguró que no afectó el resto de las operaciones en la terminal aérea.

"Aproximadamente a las 9:15 p. m., una aeronave que llegaba y otra que partía entraron en contacto entre sí en la intersección de dos calles de rodaje", se precisó.

"Los vuelos están siendo desviados hacia otras calles de rodaje, por lo que, en este momento, las operaciones aeroportuarias no se han visto afectadas", añadió un breve comunicado.

Asimismo, se indicó que dos personas fueron atendidas en el lugar por el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade debido a lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

Previamente, un audio del control de tráfico aéreo describió el roce de la nariz de una aeronave con el ala de otra que rodaba por la pista.

La grabación corresponde a la frecuencia de control en tierra de Miami y circula en redes. En ella, una voz no identificada dice que se pasaron de largo y que la otra aeronave los rozó con el ala. En la transcripción parcial que aparece en pantalla se alcanza a leer el indicativo Copa 427.

Una imagen del seguimiento de tráfico aéreo, con una leyenda que habla de una colisión en rodaje reportada en el aeropuerto de Miami, ubica juntos a los vuelos UPS 358 y Copa 427 dentro de las instalaciones.

La información sobre el incidente provino primero de la estación de radio local WMEN, según la publicación que difundió el audio.

El audio del control de tráfico aéreo grabó a un piloto de un Boeing 737 de Copa Airlines informando que su aeronave había sido impactada. Posteriormente, la tripulación de un Boeing 767 de UPS reconoció haber rodado demasiado lejos, indicando que el avión de Copa Airlines había rozado su ala.

Otras imágenes compartidas en redes sociales muestran parte de la nariz de una de las aeronaves dañada.

CT | ASJ