Internacional

Leve Colisión de Aviones Deja Dos Heridos en Aeropuerto Internacional de Miami

Un audio del control aéreo precisó que fue un roce con el ala y la nariz de otra aeronave; el caso no afectó el resto de las operaciones

MiamiFoto: Reuters.

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