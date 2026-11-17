Luego de que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutaran de un descanso de cuatro días, ya hay fechas para el próximo y último puente del año, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), que confirmó que será en noviembre de 2026.

El pasado fin de semana se vivió un mega puente por el registro de calificaciones y el día festivo oficial de la Revolución Mexicana, sin embargo los alumnos de nivel básico no tendrán que esperar mucho para volver a tener un día sin clases.

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¿Cuándo es el próximo puente de la SEP en noviembre 2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, las clases se suspenderán del 27 al 29 de noviembre de 2026, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de un puente de tres días de descanso.

Esto debido a que se realizará el CTE de noviembre en el último viernes del mes, que es cuando los maestros y autoridades de las escuelas se reúnen para planear mejoras enfocadas en optimizar el aprendizaje de los alumnos, atender el rezago educativo y resolver problemáticas escolares.

De esta manera, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no deben acudir a la escuela el viernes 27 de noviembre, ya que las clases se reanudarán hasta el lunes 30 de noviembre de 2026.

Este será el último puente del año programado por la SEP, ya que en diciembre las clases no se suspenderán hasta el inicio de las vacaciones de invierno que comienzan el 21 de diciembre de 2026 y terminan hasta el 6 de enero de 2027.

SEP: ¿Cuántos puentes hay en 2027?

Para el próximo año, la SEP tiene programados por lo menos ocho puentes de descanso para los alumnos, debido a diferentes motivos, como CTE, registro de calificaciones y días feriados. Estas son las fechas:

Del 29 de enero al 1 de febrero de 2027 por CTE y día festivo.

Del 26 al 28 de febrero de 2027 por CTE.

Del 5 al 7 de marzo 2027 por registro de calificaciones.

Del 13 al 15 de marzo 2027 por día festivo.

Del 30 de abril al 2 de mayo 2027 por CTE.

Del 28 al 30 de mayo 2027 por CTE.

Del 25 al 27 de junio 2027 por CTE.

Del 2 al 4 de julio 2027 por registro de calificaciones.

De igual forma, el próximo año, además de las vacaciones de invierno, los estudiantes tendrán Semana Santa 2027, que son del 22 de marzo al 4 de abril para descansar durante lo que resta del ciclo escolar.

PPP