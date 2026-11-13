Educación

UANL Reanuda Clases para Turno Vespertino y Nocturno en San Nicolás, Nuevo León

Las actividades académicas y administrativas presenciales para el resto del día se llevará a cabo con normalidad en Ciudad Universitaria

UANLLas clases de la UANL serán a través de medios digitales. Foto: N+

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