UANL Reanuda Clases para Turno Vespertino y Nocturno en San Nicolás, Nuevo León

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó esta mañana la reactivación de clases y actividades administrativas para los turnos vespertino y nocturno en la Ciudad Universitaria, después del incendio registrado en la planta siderúrgica en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Esta medida se tomó después que elementos de Protección Civil de Nuevo León descartaran riesgos en la zona tras el incendio registrado durante la noche y madrugada en la empresa Ternium, ubicada en el mismo municipio que la Ciudad Universitaria.

Las autoridades educativas, confirmaron que las actividades académicas y administrativas para los turnos vespertino y nocturno de este viernes se desarrollarán de forma cotidiana en las dependencias pertenecientes a al campus de San Nicolás de los Garza.

En cuanto a los estudiantes, docentes y administrativos del turno matutino, tuvieron que trasladar sus actividades presenciales a la modalidad en línea para evitar poner en riesgo su salud por el siniestro ocurrido en la planta siderúrgica.

SHH