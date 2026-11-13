Niña Prodigio de 9 Años Busca Recursos para Viajar a Viena y Recibir un Galardón

Con apenas 9 años, Daira Martínez Mejía cursa la Licenciatura en Historia en la Universidad América Latina, en Querétaro.

Aprendió a leer a los tres años y, desde entonces, su curiosidad por el conocimiento la ha llevado a avanzar rápidamente en sus estudios.

"Mi mamá lo descubrió cuando aprendí a leer a los tres años, estábamos apenas en el desayuno. Fue el contenido nutrimental de una lata de leche, luego un cuento, luego un libro, luego un libro gigante", indicó Daira.

Durante la pandemia de COVID-19 no pudo cursar de manera presencial el kínder ni el preescolar, sin embargo, continuó su formación académica y avanzó en los grados de educación básica hasta llegar a la Universidad, donde asegura su mayor pasión es la historia, en particular el Segundo Imperio Mexicano y la vida de Maximiliano de Habsburgo y Carlota.

Su dedicación también la llevó a convertirse en finalista de los American Leaders Awards, ceremonia prevista en Viena, Austria, destino al que espera viajar para recibir el reconocimiento y ampliar su investigación histórica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Daira, una Niña Prodigio Mexicana que ya Estudia una Licenciatura y Busca Fondos para ir a Viena

"Estoy nominada finalista en los American Leaders Awards en la categoría de Mujeres Auténticas de América Latina. De hecho ese viaje está divido con dos propósitos, el primero sería el recoger y el recibir el galardón, y el segundo sería profundizar acerca de Maximiliano de Habsburgo para poder tener más información de mi investigación acerca del Segundo Imperio Mexicano".

Sin embargo, Daira y su familia enfrentan un reto: conseguir los recursos económicos para hacer posible el viaje.

"Yo estoy buscando recursos para ir a Viena", señaló.

A su corta edad, Daira ha participado en 47 conferencias, entre ellas una en el Museo de Ciencias de la UNAM, y ha tomado 62 cursos relacionados con matemáticas, ciencias e historia.

Con una voluntad inquebrantable, esta niña con apenas 9 años, espera conseguir el apoyo necesario para viajar a Austria, y cumplir su sueño de convertirse en historiadora.

Con información de Bertha Alfaro.

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