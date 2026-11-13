Educación

Niña Prodigio de 9 Años Busca Recursos para Viajar a Viena y Recibir un Galardón

Daira cursa la licenciatura en Historia. Sus altas capacidades la llevaron también a ser finalista en los American Leaders Awards

Daria niña prodigio de 9 añosFoto: N+

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