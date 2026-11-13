Querétaro Aprueba Ley que Prioriza a Peatones y Ofrece Transporte Gratis a Menores

Peatones, ciclistas y usuarios del transporte público tendrán prioridad sobre los vehículos particulares en Querétaro, como parte de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial aprobada por el Congreso del Estado con 25 votos a favor.

La legislación establece medidas para mejorar la seguridad en las calles, prevenir accidentes y reducir los riesgos para quienes se desplazan por la entidad. Entre sus disposiciones se encuentran límites de velocidad, licencias de conducir por puntos y estudios de impacto de movilidad para nuevos desarrollos.

También contempla la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y un Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de incorporar la participación social y dar seguimiento a las condiciones de movilidad.

Uno de los cambios previstos es el acceso gratuito al transporte público para niñas, niños y adolescentes en las localidades que determine la ley, medida que entrará en vigor a partir de 2028.

Además, se incorporan modificaciones al Código Penal estatal para atender delitos contra peatones, ciclistas y otras personas usuarias de la vía pública, así como disposiciones en materia de movilidad y seguridad vial dentro de la Ley de Educación.

La aplicación de estas medidas buscará impulsar calles más accesibles, cruces seguros y mejores condiciones para los distintos medios de transporte, con énfasis en reducir las lesiones y muertes ocasionadas por hechos de tránsito.