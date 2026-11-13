Movilidad

Querétaro Aprueba Ley que Prioriza a Peatones y Ofrece Transporte Gratis a Menores

La nueva normativa incorpora límites de velocidad, licencias de conducir por puntos y estudios de impacto vial para nuevos desarrollos urbanos

Querétaro Aprueba Medidas para Mejorar la Seguridad VialQuerétaro Aprueba Medidas para Mejorar la Seguridad Vial. Foto: N+

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También contempla viajes gratuitos para niñas, niños y adolescentes en determinadas localidades, además de medidas para mejorar la accesibilidad y seguridad en las calles.

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