Asaltan a Cliente de Banco en Av. Lázaro Cárdenas en Monterrey, NL

Autoridades de seguridad investigan un presunto asalto cometido contra el cliente de una sucursal bancaria, a quien les despojaron un considerable cantidad de dinero en efectivo. Los hechos fueron reportados en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Puerto San Lucas, en Monterrey, Nuevo León.

Hasta este punto de inmediato se movilizaron varias unidades de la Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes comenzaron a entrevistar a la víctima para saber como sucedieron los hechos.

La persona presuntamente asaltada mencionó que se encontraba saliendo de una sucursal bancaria cuando un sujeto en motocicleta se acercó y procedió a despojarlo del dinero en efectivo de manera violenta. Tras cometer el hurto, el presunto responsable huyó del punto a toda velocidad.

Autoridades de seguridad comenzaron con un despliegue en la zona para tratar de localizar al presunto responsable y tratar de recuperar el dinero supuestamente robado. Hasta el momento se desconoce la cantidad del efectivo que fue hurtado, por lo que se espera se revelen más detalles.

Hace dos meses ocurrió una situación similar a unos cuantos metros de esta sucursal bancaria. En esa ocasión, un hombre fue despojado de 700 mil pesos en efectivo. El hecho ocurrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas y el Blvd. Acapulco, en una plaza comercial.