Seguridad

Asaltan a Cliente de Banco en Av. Lázaro Cárdenas en Monterrey, NL

Hasta el momento se desconoce el monto que fue robado, pero autoridades señalaron que el responsable huyó en una motocicleta

BancoAutoridades ya investigan como ocurrió el asalto. Foto: N+

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