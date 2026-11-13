El Narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo es Trasladado de Urgencia a Hospital en Jalisco

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como 'El Jefe de Jefes' y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, habría sido trasladado de urgencia este viernes 13 de noviembre 2026 desde el penal de máxima seguridad Puente Grande a un hospital privado en Guadalajara, Jalisco, por problemas de oxigenación.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el movimiento se realizó bajo un dispositivo de seguridad de la Policía de Jalisco. El hospital al que habría ingresado se encuentra en las inmediaciones del cruce de las avenidas Circunvalación y Ávila Camacho.

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El presunto traslado hospitalario ocurre mientras el narcotraficante permanece recluido en Puente Grande y enfrenta un proceso judicial relacionado con la posibilidad de cumplir su condena bajo prisión domiciliaria.

Como lo hemos informado en N+, a pesar de que un juez le concedió el beneficio de resguardo domiciliario, al menos en 3 ocasiones se le ha suspendido su traslado.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los principales fundadores del Cártel de Guadalajara durante las décadas de 1970 y 1980. Fue sentenciado a 40 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, acopio de armas y cohecho.

Su estado de salud ya había requerido atención médica especializada. En julio de 2022 fue trasladado desde el complejo penitenciario de Puente Grande al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, debido a problemas que afectaban su visión y audición.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente si el nuevo traslado está relacionado con alguna complicación médica específica ni cuál es su condición actual.

PT