Narcotráfico

El Narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo es Trasladado de Urgencia a Hospital en Jalisco

El fundador del Cártel de Guadalajara, 'Jefe de Jefes' habría presentado niveles bajos de oxigenación

El Narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo Jefe de Jefes es Trasladado de Urgencia a Hospital en JaliscoCuartoscuro
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