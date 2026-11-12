Detectan en AICM Paquete de Ropa Impregnada con Cocaína; Iba a Ser Enviado a Chile

Autoridades del Gabinete de Seguridad detectaron un paquete de ropa impregnada con cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual iba a ser enviado a Chile.

Un binomio canino confirmó la presencia de la droga en ocho de las 19 playeras blancas que conformaban el paquete, con peso aproximado de 5.34 kilogramos, detalló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

En la inspección física se descubrieron varias prendas de vestir, específicamente playeras, que estaban impregnadas con cocaína. Las pruebas preliminares realizadas con dispositivos especializados confirmaron que el material dio positivo a la droga, por lo que la muestra fue enviada a laboratorios especializados para su análisis.

Mediante equipos de rayos X, personal de la ANAM identificó irregularidades en la densidad del paquete que iba a ser enviado de México a Chile, por lo que solicitó la intervención del binomio canino.

“La muestra fue enviada a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo (UTAM) de la Aduana del AICM para su análisis correspondiente, mientras que la mercancía quedó resguardada por Correos de México”, señaló el Gabinete de Seguridad.

La droga fue detectada de forma conjunta por autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), de la Secretaría de Marina (Marina), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Correos de México, en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado de la Aduana del AICM.

“Con estas acciones, la ANAM e instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer la seguridad en las aduanas del país, mediante labores de vigilancia en inspección que permitan impedir el tráfico de sustancias ilícitas, combatir las actividades delictivas y salvaguardar la seguridad nacional”, aseguró el informe.