Narcotráfico

Detectan en AICM Paquete de Ropa Impregnada con Cocaína; Iba a Ser Enviado a Chile

El envío contenía 19 prendas, de las cuales, ocho contenían la droga

Ropa impregnada con cocaína detectado en el AICMRopa impregnada con cocaína detectado en el AICM. Foto: Gabinete de Seguridad

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Autoridades mexicanas interceptan un paquete de ropa con cocaína en el AICM. Ocho de 19 prendas contenían droga. Conoce cómo se logró este importante decomiso.

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