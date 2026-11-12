Frente Frío 5 Entra a México y Ya Viene el Número 6 en Camino: Lista de Estados Afectados

Bajarán las temperaturas en varias regiones del país: este jueves, el frente frío número 5 se extenderá sobre el norte del golfo de México y noreste del territorio nacional, pero además ya está en camino el siguiente sistema frontal, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En N+ te informamos cuáles serán los estados afectados por estos sistemas meteorológicos, para que tomes previsiones y evites cualquier afectación a tu salud.

Efectos del frente frío 5 hoy

En su “Aviso de Sistemas Frontales y Evento de Norte”, precisó que el frente frío 5 interaccionará con un canal de baja presión y con la corriente en chorro subtropical este jueves, lo cual ocasionará lluvias de distinta intensidad en estos estados:

Lluvias intensas en Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte).

Lluvias muy fuertes en Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte y este).

Lluvias fuertes en zonas de Nuevo León (sur) y Tlaxcala

Chubascos en Coahuila.

Además, la masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Así como descenso en las temperaturas vespertinas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México.

Este día se aproxima nuevo frente frío 6

Adicionalmente, el SMN advirtió que un nuevo frente frío, el número 6, ya está en camino a la República Mexicana.

Detalló que mañana 13 de noviembre se aproximará al noroeste del territorio nacional, donde interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmosfera y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Lo anterior también ocasionará distintas afectaciones en estados de esa región:

Lluvias muy fuertes en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Lluvias fuertes en Sinaloa

Probable caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte de Baja California.

Ambiente frío en la península de Baja California, así como muy frío en zonas altas.

Rachas de viento de 40 a 60 km/h en el noroeste del país.

En el otro lado del país, ese mismo viernes, el frente frío 5 se localizará sobre el golfo de México y al norte de la península de Yucatán.

En interacción con otros fenómenos meteorológicos, ocasionará chubascos con lluvias fuertes en estados del noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluyendo la península de Yucatán.

Previó lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Mientras que su masa de aire frío generará viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); asimismo, mantendrá el ambiente frio a muy frío en zonas de la Mesa del Norte.

SPB