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Frente Frío 5 Entra a México y Ya Viene el Número 6 en Camino: Lista de Estados Afectados

Entérate sobre las entidades que tendrán descenso de temperatura e incluso posible caída de nieve o aguanieve

Parque Ecológico Lago de Texcoco durante un dría frío en febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoParque Ecológico Lago de Texcoco durante un dría frío en febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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