Frente Frío 5 Entra a México y Ya Viene el Número 6 en Camino: Lista de Estados Afectados
Entérate sobre las entidades que tendrán descenso de temperatura e incluso posible caída de nieve o aguanieve
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Bajarán las temperaturas en varias regiones del país: este jueves, el frente frío número 5 se extenderá sobre el norte del golfo de México y noreste del territorio nacional, pero además ya está en camino el siguiente sistema frontal, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En N+ te informamos cuáles serán los estados afectados por estos sistemas meteorológicos, para que tomes previsiones y evites cualquier afectación a tu salud.
En su “Aviso de Sistemas Frontales y Evento de Norte”, precisó que el frente frío 5 interaccionará con un canal de baja presión y con la corriente en chorro subtropical este jueves, lo cual ocasionará lluvias de distinta intensidad en estos estados:
Lluvias intensas en Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte).
Lluvias muy fuertes en Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte y este).
Lluvias fuertes en zonas de Nuevo León (sur) y Tlaxcala
Chubascos en Coahuila.
Además, la masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Así como descenso en las temperaturas vespertinas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México.
Adicionalmente, el SMN advirtió que un nuevo frente frío, el número 6, ya está en camino a la República Mexicana.
Detalló que mañana 13 de noviembre se aproximará al noroeste del territorio nacional, donde interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmosfera y las corrientes en chorro polar y subtropical.
Lo anterior también ocasionará distintas afectaciones en estados de esa región:
Lluvias muy fuertes en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.
Lluvias fuertes en Sinaloa
Probable caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte de Baja California.
Ambiente frío en la península de Baja California, así como muy frío en zonas altas.
Rachas de viento de 40 a 60 km/h en el noroeste del país.
En el otro lado del país, ese mismo viernes, el frente frío 5 se localizará sobre el golfo de México y al norte de la península de Yucatán.
En interacción con otros fenómenos meteorológicos, ocasionará chubascos con lluvias fuertes en estados del noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluyendo la península de Yucatán.
Previó lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Mientras que su masa de aire frío generará viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); asimismo, mantendrá el ambiente frio a muy frío en zonas de la Mesa del Norte.
SPB