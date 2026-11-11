Enorme Masa de Aire Frío Cubrirá casi Todo México: Mapas Muestran Avance y Estados Afectados

A partir de este miércoles, una masa de aire frío impactará a la República Mexicana y comenzará su avance hasta cubrir casi todo el país los siguientes días, con efectos que incluyen bajas temperaturas y vientos en varias regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su pronóstico extendido, compartió los mapas que muestran cómo será el recorrido de la masa de aire, que es la que impulsa a un nuevo frente frío que hoy mismo se aproximará al noroeste de México.

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal interaccionará este 11 de noviembre con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará lluvias muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila.

Mientras que su masa de aire frío propiciará viento de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Tamaulipas, durante la noche.

El avance de nueva masa de aire

Según las previsiones del Meteorológico Nacional, durante el jueves y viernes la masa de aire frío asociada al frente generará viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Además de un descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México, pues los mapas revelaron que cubrirá casi todo el territorio nacional.

Por su parte, el frente frío se desplazará sobre el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del país, además de la corriente en chorro subtropical, originando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional; además de lluvias puntuales intensas el jueves en zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Se espera que el sábado, el sistema frontal se extienda en etapa de disipación sobre el mar Caribe, mientras que la masa de aire frío modificará sus características térmicas, dejando de afectar a la República Mexicana.

Imagen que muestra entrada de masa de aire el 11 de noviembre 2026. SMN

Temperaturas bajo cero en México

Durante el jueves, viernes y sábado, el país tendrá temperaturas congelantes en varios estados:

Madrugada del jueves:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Imagen que muestra la masa de aire el 12 de noviembre 2026. SMN

Madrugada del viernes:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Madrugada del sábado:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones ante frío

En una conferencia sobre la temporada de frentes fríos 2026-2027, el director general de Protección Civil, Romero Alejandro Vergara Castañeda, compartió consejos para actuar ante bajas temperaturas.

Aconsejó vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

Enfatizó que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

Llamó también a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB