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Enorme Masa de Aire Frío Cubrirá casi Todo México: Mapas Muestran Avance y Estados Afectados

Vienen días con descenso de temperatura. Aquí te decimos dónde habrá clima congelante para que tomes precauciones

Volcanes cubiertos de nieve vistos desde Morelos, en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoVolcanes cubiertos de nieve vistos desde Morelos, en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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