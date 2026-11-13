Fiscalía de Paraguay Acusa a Peña por Presunta Asociación Criminal en Caso Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay acusó este viernes al expresidente Santiago Peña por presunta asociación criminal, dentro de la investigación por la intervención de Ueno Bank, institución que recibió importantes fondos públicos durante su administración. El nuevo cargo se suma a las acusaciones por lesión de confianza y administración en provecho propio.

El fiscal Christian Benítez informó que la ampliación de la acusación también alcanza al exjefe del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y a otros cuatro exfuncionarios de esa institución, entre ellos el superintendente de bancos, Holger Insfrán.

Benítez explicó que la asociación criminal y la lesión de confianza son considerados delitos precedentes al lavado de activos. Pese a la nueva acusación, señaló que la expectativa de pena contra el exmandatario es de 15 años de cárcel.

Además de Peña y Carvallo, la Fiscalía acusó al superintendente de bancos Holger Insfrán, así como a los antiguos integrantes del directorio del BCP Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora.

Insfrán fue detenido el jueves durante un operativo de registro en su vivienda. Por su parte, Caballero y Mora fueron arrestados el pasado viernes en sus respectivos domicilios, que también fueron inspeccionados.

González, quien anteriormente se desempeñó como procurador general de la República, se entregó en una comisaría de Asunción.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, la hipótesis fiscal sostiene que los señalados habrían integrado una estructura organizada con distribución de funciones para favorecer intereses relacionados con el conglomerado empresarial del Grupo Vázquez y Ueno Bank.

La investigación atribuye a Peña, Carvallo y al superintendente una presunta participación en las actuaciones y omisiones bajo investigación.

En el caso de los antiguos directivos del Banco Central, los fiscales señalan que habrían tenido conocimiento de informes técnicos sobre excesos en los límites crediticios de empresas vinculadas a Ueno Bank y otras operaciones financieras observadas, sin que presuntamente impulsaran las medidas correctivas correspondientes.

Uno de los exdirectivos, cuya identidad no fue precisada, también es señalado por la supuesta producción inmediata y utilización de documentos públicos de contenido falso.

La investigación se relaciona con los fondos públicos que recibió Ueno Bank durante el gobierno de Peña, quien estuvo al frente de Paraguay de 2023 a 2026. Una parte importante de esos recursos provenía de cajas jubilatorias.

El exmandatario fue removido del cargo la semana pasada mediante un juicio político en el Senado por mal desempeño de sus funciones. Horas después quedó detenido, tras ser acusado de mantener vínculos con la institución financiera.

Por su parte, Carlos Carvallo, quien presidió Financiera Ueno antes de que esta diera origen a Ueno Bank, fue nombrado titular del Banco Central en 2023.

Además de la acusación por asociación criminal, Carvallo enfrenta señalamientos por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

PT