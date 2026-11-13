Internacional

Fiscalía de Paraguay Acusa a Peña por Presunta Asociación Criminal en Caso Ueno Bank

La acusación también alcanza a Carlos Carvallo y otros cuatro exfuncionarios del Banco Central; la Fiscalía mantiene una expectativa de 15 años de prisión para el expresidente

Santiago Peña, expresidente de ParaguayFoto: X @SantiPenap
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