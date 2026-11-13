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EUA Designa Terroristas a 3 Grupos Delictivos de Guatemala Ligados a Cárteles de México

El Departamento de Estado señaló que estas organizaciones participan en el traslado de drogas ilícitas

EUA Designa Terroristas a 3 Grupos Delictivos de Guatemala Ligados a Cárteles de MéxicoUn sospechoso presuntamente implicado en el asesinato a tiros del exfiscal guatemalteco, Juan Francisco Solórzano Foppa. Foto: Reuters

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EE.UU. designa a Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza de Guatemala como terroristas por sus vínculos con cárteles mexicanos.

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