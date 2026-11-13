EUA Designa Terroristas a 3 Grupos Delictivos de Guatemala Ligados a Cárteles de México

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la designación de tres grupos criminales de Guatemala como organizaciones vinculadas al terrorismo, al señalar que mantienen relaciones con cárteles mexicanos y participan en el traslado de drogas ilícitas en la región.

A través de una publicación en la cuenta oficial de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado en X, la administración del presidente Donald Trump informó que las medidas alcanzan a Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza.

De acuerdo con el comunicado, los tres grupos tienen vínculos con organizaciones del narcotráfico mexicano y participan en actividades de tráfico y exportación de drogas.

El comunicado del Departamento de Estado no especifica con cuáles cárteles mexicanos mantienen vínculos, ni detalla las operaciones de colaboración que atribuye a cada uno de estos grupos.

Las medidas anunciadas contemplan diferentes clasificaciones para cada organización:

Los Lorenzanas: el Departamento de Estado anunció su designación como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

Los Huistas: el Departamento del Tesoro los designó como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

Los Mendoza: también fueron incluidos por el Departamento del Tesoro en la categoría SDGT.

En el caso de Los Lorenzanas, el Gobierno estadounidense los describió como uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala y los señaló por actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares guatemaltecas.

Respecto a Los Huistas y Los Mendoza, el comunicado señala que ambos grupos brindan apoyo material a cárteles mexicanos que ya fueron designados por Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, las designaciones buscan interrumpir las redes de narcotráfico y las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, representan una amenaza para su seguridad nacional.

La dependencia indicó que las medidas se realizaron conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Orden Ejecutiva 13224 y la Orden Ejecutiva 14059.

El comunicado también precisa que la designación de Los Lorenzanas como Organización Terrorista Extranjera entrará en vigor después de su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos.

La administración de Donald Trump señaló que continuará utilizando las herramientas a su alcance para combatir a los grupos criminales y evitar el ingreso de drogas ilícitas a territorio estadounidense.