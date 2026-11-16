Por el Boleto al Mundial 2027: Selección Mexicana Femenil Revela Lista de Convocadas
El equipo femenino no acude a una Copa del Mundo desde 2015 y también podría asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos
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El equipo femenino no acude a una Copa del Mundo desde 2015 y también podría asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos
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La Selección Mexicana Femenil está ante el partido más importante de su historia reciente, ya que este próximo 28 de noviembre se medirá a Haití en los cuartos de final de la CONCACAF W Championship. En caso de ganar, México obtendría su boleto para el Mundial 2027 que se jugará en Brasil, así como el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El futbol femenil de nuestro país podría dar un enorme paso que consolide el crecimiento de los últimos años, ya que la selección no acude a una Copa del Mundo desde hace 11 años cuando participaron en la edición de Canadá 2015. Además, la última ocasión en la que México tuvo representación en futbol femenil olímpica fue en Atenas 2004.
Por esta razón, el partido México vs Haití es el de mayor relevancia para el futbol femenil de los últimos años. Para lograr ese doble objetivo, el director técnico Pedro López dio a conocer la lista de convocadas.
A través de redes sociales, la Selección Mexicana Femenil dio a conocer la lista de futbolistas que forman parte de la convocatoria para el juego ante Haití del próximo 28 de noviembre. Aquí te dejamos los 23 nombres que componen la convocatoria.
Blanca Félix
Esthefanny Barreras
Itzel Velasco
Aaliyah Farmer
Alexandra Godínez
Ana Mendoza
Kenti Robles
Kimberkly Rodríguez
Nicolette Hernández
Reyna Reyes
Alexia Delgado
Alice Soto
Karla Nieto
Maricarmen Reyes
Nancy Antonio
Rebeca Bernal
Charlyn Corral
Diana Ordóñez
Jacqueline Ovalle
Jasmine Cázares
Kiana Palacios
Montserrat Saldívar
Scarlett Camberos