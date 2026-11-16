La Selección Mexicana Femenil está ante el partido más importante de su historia reciente, ya que este próximo 28 de noviembre se medirá a Haití en los cuartos de final de la CONCACAF W Championship. En caso de ganar, México obtendría su boleto para el Mundial 2027 que se jugará en Brasil, así como el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El futbol femenil de nuestro país podría dar un enorme paso que consolide el crecimiento de los últimos años, ya que la selección no acude a una Copa del Mundo desde hace 11 años cuando participaron en la edición de Canadá 2015. Además, la última ocasión en la que México tuvo representación en futbol femenil olímpica fue en Atenas 2004.

Por esta razón, el partido México vs Haití es el de mayor relevancia para el futbol femenil de los últimos años. Para lograr ese doble objetivo, el director técnico Pedro López dio a conocer la lista de convocadas.

Lista de convocadas para el partido México vs Haití

A través de redes sociales, la Selección Mexicana Femenil dio a conocer la lista de futbolistas que forman parte de la convocatoria para el juego ante Haití del próximo 28 de noviembre. Aquí te dejamos los 23 nombres que componen la convocatoria.

Porteras

Blanca Félix

Esthefanny Barreras

Itzel Velasco

Defensas

Aaliyah Farmer

Alexandra Godínez

Ana Mendoza

Kenti Robles

Kimberkly Rodríguez

Nicolette Hernández

Reyna Reyes

Mediocampistas

Alexia Delgado

Alice Soto

Karla Nieto

Maricarmen Reyes

Nancy Antonio

Rebeca Bernal

Delanteras