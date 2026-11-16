Durante las primeras horas del día, un hombre fue asesinado a balazos frente a las instalaciones del Instituto de Formación Policial (INFOPOL), en la colonia Del Parque, en Salamanca, Guanajuato.

El ataque ocurrió cuando hombres armados llegaron al domicilio de la víctima, donde forzaron la puerta y a punta de pistola, sacaron a la persona para dispararle en repetidas ocasiones en la calle quedando sin vida.

El crimen ocurrió frente a las instalaciones del Instituto de Formación Policial (Infopol), en la colonia Del Parque, donde vecinos al escuchar los disparos llamaron a los números de emergencia.

Los agresores al lograr su cometido de inmediato se dieron a la fuga usando una motocicleta que usaban como transporte.

Elementos de seguridad llegaron a la zona y realizaron un operativo para dar con los responsables pero hasta el momento no se tiene información de detenidos.