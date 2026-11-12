Brigada Estatal de Búsqueda Llega a Rosarito con Labores en Campo y Centros de Rehabilitación

Colectivos de búsqueda de distintos estados realizaron labores en la colonia San Fernando, en Playas de Rosarito, como parte de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Durante la mañana de este jueves, los participantes recorrieron predios y zonas con acumulación de basura, donde realizaron excavaciones con picos y palas en busca de posibles restos óseos.

De acuerdo con la información de los colectivos, este punto fue incluido en la jornada debido a que habían recibido diversas denuncias anónimas sobre posibles localizaciones de restos humanos.

De manera paralela, un equipo integrado por alrededor de 30 personas recorrió distintos centros de rehabilitación de la ciudad para distribuir fichas de búsqueda e intentar localizar a personas desaparecidas con vida.

Las actividades forman parte de la jornada estatal de búsqueda que reúne a colectivos de diferentes entidades del país para realizar acciones de búsqueda en Baja California.

La brigada continuará sus trabajos el viernes y sábado en el municipio de Tijuana

Información Perla Velázquez

APG