Desaparecidos

Brigada Estatal de Búsqueda Llega a Rosarito con Labores en Campo y Centros de Rehabilitación

Participantes también recorrieron espacios de atención a personas con adicciones y distribuyeron fichas para localizar a desaparecidos con vida

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