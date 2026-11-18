Shenzhen es la sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), un encuentro que reúne a representantes de las economías de Asia-Pacífico. Sin embargo, esta ciudad tiene una historia peculiar, al pasar de ser una pequeña localidad pesquera del sur de China a convertirse en uno de los principales centros tecnológicos e industriales del mundo en poco más de 40 años.

Su transformación comenzó en 1980, cuando el Gobierno chino la designó como Zona Económica Especial para atraer inversiones extranjeras e impulsar la apertura comercial.

Ubicada en la provincia de Guangdong y cerca de Hong Kong, la ciudad fue elegida como punto estratégico para poner en marcha un nuevo modelo económico. Actualmente, alberga compañías internacionales dedicadas a las telecomunicaciones, inteligencia artificial, vehículos eléctricos y fabricación de dispositivos electrónicos.

¿Cómo pasó Shenzhen de pueblo pesquero a potencia tecnológica?

El cambio comenzó el 26 de agosto de 1980, cuando el Gobierno chino aprobó la creación de la Zona Económica Especial de Shenzhen, como parte de la política de reforma y apertura impulsada por el país.

La iniciativa buscaba atraer capital extranjero, facilitar el comercio internacional y modernizar la economía mediante la instalación de empresas y el desarrollo de infraestructura.

De acuerdo con el Banco Mundial, en 1978 Shenzhen tenía apenas 174 fábricas y una producción industrial inferior a los 10.25 millones de dólares. Sin embargo, la llegada de inversiones y nuevas compañías aceleró su industrialización a partir de 1980.

En sus primeras etapas, la economía de la ciudad estuvo orientada principalmente a la manufactura y las exportaciones. Con el paso del tiempo, amplió sus actividades hacia la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Actualmente, Shenzhen alberga algunas de las compañías tecnológicas más importantes de China y del mundo, entre ellas Huawei, Tencent, BYD, DJI y ZTE.

Otro de los factores que explican su crecimiento es la inversión en investigación y desarrollo. Según cifras del Gobierno municipal, durante 2024 este rubro representó 6.46% del Producto Interno Bruto (PIB) de Shenzhen.

La ciudad también cuenta con un ecosistema de fabricación tecnológica integrado por proveedores, industrias especializadas y empresas que permiten desarrollar y producir dispositivos electrónicos a gran escala.

Actualmente, la APEC 2026 se lleva a cabo en esta ciudad de China, del 16 al 22 de noviembre de 2026, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participa en la cumbre y donde presentó ante más de mil empresarios el Plan México.

PT