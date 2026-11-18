La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ampliaron el plazo para el registro y emplacamiento de los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (VEMEPES) hasta nuevo aviso.

La prórroga tiene como objetivo brindar más tiempo a las personas propietarias para realizar el trámite y regularizar sus unidades.

Si tú conduces este tipo de vehículos eléctricos, esta es una oportunidad para realizar el registro, si es que aún no lo has hecho; las autoridades recomendaron realizar el procedimiento con anticipación.

¿Qué documentos se necesitan para emplacar un vehículo eléctrico en CDMX?

Las personas interesadas en realizar el alta deberán ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, a través del portal de la SEMOVI.

Para completar la solicitud, deberán presentar identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de personas extranjeras, se aceptará pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente.

También será necesario contar con un documento que acredite la propiedad del vehículo, como la factura de primera venta o carta factura vigente, además del archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Otro requisito es un comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días.

Una vez que la SEMOVI valide la documentación, la persona solicitante recibirá un correo electrónico con las instrucciones para generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente.

Posteriormente, podrá acudir al Módulo de Control Vehicular ubicado en Álvaro Obregón 269, donde se entregarán las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.

La ampliación del plazo se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, de acuerdo con lo informado por las dependencias capitalinas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Usuarios de Unidades Eléctricas Protestan Frente a la Semovi: Esto Piden los Manifestantes

PT