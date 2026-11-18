La delegación de Cruz Roja Mexicali informó que comenzaron los trabajos de rehabilitación del edificio de la unidad Lázaro Cárdenas; sin embargo, confirmó que las atenciones médicas continuarán desarrollándose durante el transcurso de las obras.

Esta unidad actualmente funge como el principal punto de atención prehospitalaria y consulta médica dentro de la mancha urbana de la capital del estado, especialmente tras el cierre de las instalaciones ubicadas anteriormente en la colonia Pueblo Nuevo.

Cabe destacar que el edificio de la unidad Lázaro Cárdenas cuenta con más de 40 años de antigüedad, por lo que se realizarán mejoras estructurales y de mantenimiento para optimizar sus instalaciones y garantizar espacios más seguros y funcionales.

JMR