Un hombre resultó lesionado luego de ser agredido con un objeto contundente por tres integrantes de su propia familia, durante una discusión registrada en el municipio de Lerdo, Durango.

El afectado fue identificado como José de Jesús Torres Rocha, de 41 años de edad, quien la noche del lunes 16 de noviembre se encontraba en su domicilio, ubicado en la localidad de Los Ángeles. En el lugar estaba acompañado de su esposa, su hija y su yerno.

De acuerdo con los primeros señalamientos, en determinado momento comenzaron una discusión por problemas familiares, la cual subió de tono hasta que las otras tres personas, identificadas como Hortencia, Karen Alejandra y Carlos, presuntamente comenzaron a golpearlo con un objeto contundente, provocándole diversas lesiones.

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Luego de la agresión, José de Jesús salió de su domicilio y se trasladó por sus propios medios al Hospital General de Lerdo, donde recibió atención médica y permanece bajo valoración del personal de salud. Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre posibles acciones legales contra los presuntos responsables.



