La Dirección de Bienestar Animal (DIBA) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Puebla informó que realizó una diligencia de inspección en el fraccionamiento Valle de San Miguel, del municipio de Huejotzingo.

El reporte incluyó evidencia fotográfica de un perro presuntamente sujeto con una cadena en la cochera de un inmueble. Ante esta situación, el Departamento de Normatividad y Denuncias emitió la orden de visita correspondiente.

La diligencia estuvo a cargo de personal inspector y médico veterinario de la DIBA, en coordinación con la Subdirección de Bienestar Animal y elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo.

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Durante la valoración clínica, los especialistas identificaron que ambos caninos presentaban baja condición corporal, muda de pelo retenida y ausencia de esquemas de medicina preventiva.

Cabe destacar que aunque al momento de la inspección los ejemplares se encontraban sueltos, el personal constató la existencia de la cadena y del espacio señalados en la denuncia.

Ante las condiciones físicas y las deficiencias en sus cuidados, se determinó el aseguramiento precautorio de una hembra mestiza color miel, de aproximadamente un año y medio de edad, y un macho mestizo de un año.

Ambos fueron trasladados a la Clínica de Bienestar Animal del SEDIF, donde reciben atención veterinaria, un plan de nutrición para mejorar su condición corporal, así como actividades de socialización y recreación.

Con información de N+

GMAZ