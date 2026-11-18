La crisis ambiental en el estado de Tlaxcala atravesó una etapa de incertidumbre, después del cierre del relleno sanitario 'Morelos' ubicado sobre la carretera Tlaxco-Apizaco a inicios del mes de noviembre.

El basurero de Atlangatepec como se le conoce, era el más importante de la entidad pues recibía el 70% de la basura del estado de Tlaxcala, es decir, alrededor de 800 toneladas al día.

En conferencia de prensa el titular de Medio Ambiente en Tlaxcala, Pedro Aquino Alvarado, informó que la determinación es mantener abierto el sitio 'Morelos' para la disposición de residuos sólidos.

Explicó que alrededor de 50 ayuntamientos no pudieron modificar esquemas presupuestales para la contratación de rellenos sanitarios privados, los cuales cobran alrededor de 350 pesos por tonelada, por lo que se implementa esta medida que permitirá la operación del basurero de Atlangatepec.

Cabe recordar que los servicios de recolección fueron suspendidos en algunos de los 60 municipios, por lo que familias tuvieron que mantener la basura en sus casas o llevarla por medios propios fuera del estado.

El titular de Medio Ambiente aclaró que el basurero de Atlangatepec no ha cerrados sus puertas y el sitio continúa recibiendo residuos todos los días; dicha operación es cercana a la normal antes del cierre, con el ingreso de más de 100 unidades al día.

Agregó que no hay servicios de recolección privados que cobran por llevarse la basura, y que los únicos autoriazados son los de la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que inician un proceso de verificación.

De manera oficial, se ha pospuesto el cierre de dicho espacio para la basura, hasta el 31 de diciembre de 2026; son alrededor de 50 municipios que no tienen a donde llevar la basura, por lo que Atlangatepec reanuda operaciones lo que resta del año.

Con información de N+

JAPR