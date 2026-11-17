La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinó un operativo en materia de vida silvestre en el tianguis del municipio tlaxcalteca de Calpulalpan, que derivó en la detención de una persona con 19 ejemplares de vida silvestre por no contar con documentación para acreditar su legal procedencia.

El operativo se realizó con la finalidad de detectar posibles irregularidades relacionadas con la posesión y comercialización de ejemplares de vida silvestre, así como verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.

Se contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal de Montaña, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y del Instituto de Fauna Silvestre para el estado de Tlaxcala.

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Adicionalmente, la Profepa dio a conocer que coadyuva en el seguimiento e integración de la carpeta de investigación correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante las diligencias, se identificó un puesto comercial ambulante ubicado en el interior del referido tianguis, en el cual se observaron 19 ejemplares de vida silvestre, sin que el responsable presentara la documentación para acreditar su legal procedencia, conforme a lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.

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Los animales asegurados fueron seis tortugas de pantano (Kinosternon acutum), seis tortugas orejas rojas (Trachemys scripta elegans), dos iguanas (Iguana iguana), dos tarántulas mexicana rodillas de flama (Brachypelma auratum) y dos tarántulas (Aphonopelma sp).

Ante estos hechos, elementos policiales realizaron la detención de una persona, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República; los ejemplares de vida silvestre fueron asegurados y trasladados a las instalaciones del Instituto de Fauna y Vida Silvestre del Altiplano, en donde quedarán en resguardo, a fin de garantizar su cuidado y protección durante el desarrollo de las actuaciones legales.

La tortuga de pantano, la iguana verde y la tortuga orejas rojas están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especies sujetas a protección especial, mientras que la tarántula mexicana es una especie endémica enlistada como amenazada.

Asimismo, dentro de los ejemplares asegurados, hay tres especies que se encuentran en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES): la tortuga de pantano, la iguana y la tarántula mexicana.

Con información de N+

GMAZ