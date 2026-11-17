Luego del reporte de Conibio Global A.C. sobre la presencia de presuntos restos de Starship en Playa Bagdad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que inspectores ya se encuentran en la zona para identificar los residuos que comenzaron a llegar a aguas mexicanas alrededor de las 7:30 horas de este martes 17 de noviembre.

La dependencia señaló que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la organización Conibio Global A.C. ya comenzaron con la recolección de los materiales, los cuales serán asegurados por la Profepa.

Inspectores identificaron los materiales que llegaron a aguas mexicanas y supervisan su aseguramiento y traslado a un sitio de resguardo de la Secretaría de Marina; la recolección está a cargo de brigadas de la Conanp, a través de Conibio Global.

Los materiales comenzaron a recalar en la costa mexicana alrededor de las 7:30 horas de este 17 de noviembre. Su recolección está a cargo de brigadas de monitoreo comunitario de la Conanp, así como de la organización civil Conibio, mientras que la Profepa realiza el aseguramiento de los materiales y supervisa su traslado a las instalaciones de la Semar, donde permanecerán bajo resguardo, hasta que la empresa responsable de su generación los recoja y les dé un manejo adecuado.

Este primer día de recale de residuos a Playa Bagdad, se recolectaron aproximadamente 2 kilogramos de fragmentos, que podrían estar asociados con dicho incidente.

Los materiales presentan distintas características físicas, entre ellas fragmentos rígidos de color blanquecino, con grietas y bordes irregulares, así como piezas de tonalidades claras a amarillentas, de textura rugosa y porosa.

La autoridad ambiental también informó que solicitará a SpaceX, empresa responsable del cohete, que se haga cargo de los residuos localizados en territorio mexicano.

La Profepa agregó que, junto con la Secretaría de Marina, ha mantenido vigilancia en la zona desde que ocurrió la explosión.

Ante esta situación, la dependencia pidió a la población no manipular los materiales que pudieran encontrar en la costa y reportar cualquier hallazgo a través de sus canales oficiales.

Organización ambientalista se pronuncia por aparición de restos de Starship en playa Bagdad

Conibio Global A.C. reportó esta mañana de martes, la presunta presencia de fragmentos de basura espacial en las costas de Tamaulipas, luego del décimo quinto lanzamiento de Starship, el cohete desarrollado por SpaceX, realizado desde Texas.

A través de sus redes sociales, la asociación informó que sus técnicos de campo se mantienen en Playa Bagdad, en Matamoros, donde realizan recorridos para identificar y recolectar los restos que pueden retirar de la zona y posteriormente entregarlos a las autoridades.

De acuerdo con el reporte, entre los materiales localizados hay fragmentos de plástico blanco con cinta gris, cinta con caucho negro y piezas con pegamento azul, que la organización identifica como partes de la pared interna del propulsor. Estos restos fueron encontrados mezclados con basura turística.