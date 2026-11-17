¡Toma tus precauciones! El frío seguirá hoy en la Ciudad de México (CDMX), por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina activó la alerta amarilla en varias alcaldías.

Entérate aquí cuáles son las demarcaciones en alerta y también de los detalles del pronóstico del tiempo para la CDMX este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Y es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 6 mantendrá las afectaciones en varias regiones del país, incluido el Valle de México y la megalópolis.

¿En qué alcaldías hay alerta amarilla?

En redes sociales, la SGIRPC informó que se activó alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este miércoles en estas alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Según la dependencia capitalina, se prevé que el termómetro marque entre 4 y 6 grados entre las 03:00 y 08:00 horas de mañana.

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Frío y lluvias aisladas en CDMX

Por su parte, el SMN informó que mañana en la mañana se prevé cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a frío con presencia de bruma y bancos de niebla en la región.

En la tarde, ambiente templado y cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

El organismo además pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 22 a 24 grados centígrados, así como viento del norte de 10 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Así estará el clima en la mañana, tarde y noche

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 9 y 11grados; cielo nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 22 y 24 grados; 80% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; 60% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.

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¡Abrígate con el método de la cebolla!

Ante las bajas temperaturas, la SGIRPC recomendó a la ciudadanía utilizar el "Método de la Cebolla", es decir, cubrirse con varias prendas, pues no solo calientan mejor que una gruesa, sino que podrás te permitirán acondicionarte de acuerdo con el lugar donde te encuentres.

Capa 1. Ropa interior térmica: La intención es mantener seco el cuerpo, debido a que cuando suda y se seca provoca frío

Capa 2. Ropa transpirable: Tiene como función mantener el calor corporal, permitiendo que las prendas de la primera se mantengan secas.

Capa 3. Prendas que sean impermeables: Para proteger de factores externos como la lluvia, el viento o aguanieve.

SPB