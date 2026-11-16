Autoridades municipales detectaron la tala clandestina de árboles de mangle en la periferia de la Laguna del Carpintero en Tampico, hecho que será denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al tratarse de un delito federal contra una especie de flora protegida.

La titular de la Dirección de Ecología de Tampico, Yahaira Sarahí Cruz Aguilar, tomó conocimiento de la situación y confirmó que ya se elaboró el oficio correspondiente para turnar el caso a la dependencia federal, con el objetivo de que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades.

De acuerdo con los primeros indicios recabados por la autoridad local, el derribo de los ejemplares habría sido provocado por pescadores ilegales que buscaban abrirse paso hacia el cuerpo de agua en esa zona del perímetro lagunar.

El mangle es una especie regulada y protegida por las leyes ambientales mexicanas debido a su papel fundamental en el equilibrio ecológico de los humedales, por lo que su tala o destrucción sin autorización conlleva sanciones penales y administrativas de carácter federal.