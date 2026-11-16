El tiempo de espera terminó para una madre que buscaba que el cuerpo de su esposo y sus dos hijas regresaran a casa para poder velarlos; Luego de cuatro meses Ismael Peña, Karime y Yazmín Lizbeth fueron extraídos tras quedar atrapados en la Gruta Chichicazapa en Cuetzalan del Progreso, Puebla.

El viaje turístico de una familia originaria de Chignautla que terminó en tragedia concluyó con este rescate tan esperado por sus seres queridos.

Cabe recordar que Ismael Peña y sus dos hijas fallecieron luego de una repentina crecida del río subterráneo durante una excursión turística en la Gruta Chichicazapa.

Sus cuerpos fueron localizados sin vida en un área de difícil acceso y derivado a las condiciones meteorológicas su rescate se atraso por varios meses.

El 10 de noviembre las acciones para recuperar los cadáveres se reanudaron, logrando la extracción de las mujeres el viernes 13 de noviembre, mientras que el día sábado 14 de noviembre se rescató el cuerpo de su padre.

Las labores de rescate se encabezaron por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado, con apoyo de especialistas en espeleología y rescate, voluntarios, personal de Protección Civil estatal y municipal, así como otras corporaciones y autoridades de los municipios involucrados.

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Los tres cuerpos de los integrantes de la familia presentaban un avanzado estado de descomposición por el tiempo que permanecieron en el interior de la caverna.

Sus restos finalmente podrán ser velados por seres queridos quienes aún exigen los guías turísticos cuenten con las capacitaciones y equipo necesario para realizar este tipo de expediciones.

Al respecto, Óscar Paula, presidente municipal de Cuetzalan, se pronunció asegurando que tras diez horas de operativo se cumplió con el objetivo.

"Avanzando casi 10 horas debajo del suelo es decir en las profundidades de la tierra Cuetzalteca en grutas de alta peligrosidad porque son grutas larguísimas donde hay inclusive ríos y cascadas se ha cumplido este operativo".

El pasado 7 de julio, los seis integrantes de la familia Peña Antonio originaria del municipio de Chinautla y un guía acudieron a la gruta para realizar un recorrido en la caverna, pero minutos después fueron sorprendidos por la crecida de un río subterráneo debido a las torrenciales lluvias de la temporada.

De acuerdo a la sobreviviente, el guía turístico les pidió que se refugiaran de la lluvia al interior de la cueva, en donde el río empezó a crecer rápidamente provocando que quedaran atrapados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Muerto y Tres Desaparecidos Reporta Protección Civil en Cuetzalan, Puebla

El guía logro salir corriendo del lugar, sin embargo, no toda la familia tuvo esa oportunidad. Luego de momentos de desesperación, Araceli logró salir del lugar, mientras que los demás integrantes ya no pudieron escapar.

A pesar de que las acciones de búsqueda y rescate empezaron ese mismo día, fue hasta el 8 de julio que los cuerpos de emergencias recuperaron a una de las víctimas identificada como Gerardo Julián de los Santos de 31 años de edad.

Pero Ismael y sus dos hijas no fueron localizados tan rápido derivado a que el río los arrastró a una zona de difícil acceso.

Luego de cuatro meses, sus cuerpos ya fueron rescatados, sin embargo, el duelo continua para su familia y amigos.

Con información de N+

MCS