Una mujer murió luego de ser arrollada por un tren cuando intentaba cruzar las vías. Los hechos fueron reportados en el cruce de la avenida Lincoln y John F. Kennedy, en la colonia Portal del Lincoln, en García, Nuevo León.

Según autoridades, la mujer no habría notado la presencia de la locomotora, por lo que decidió cruzar las vías. Testigos de inmediato solicitaron el apoyo de autoridades para que se le brindara atención médica a la víctima.

A este cruce ferroviario llegaron elementos de la Policía de García, quienes procedieron a acordonar el área para comenzar con las investigaciones correspondientes. En ese punto fue localizada la mujer ya sin signos vitales, por lo que se pidió el apoyo de peritos para que se realizaran las labores correspondientes.

Minutos más tarde a este lugar llegaron agentes de investigación, quienes ya se encuentran recabando la información necesaria para determinar como habrían ocurrido los hechos. Hasta el momento la mujer fallecida no ha sido identificada, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se revelen más detalles.

Hasta el momento la mujer no ha sido identificada, pero autoridades señalaron que vestía un sueter de color rosa, mayas negras y una mochila en color gris. La víctima intentaba cruzar las vías del tren para llegar a una parada del camión y presuntamente dirigirse a su trabajo.