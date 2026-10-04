Entretenimiento

Ganador de La Casa de los Famosos 2026 No Recibirá 4 MDP; Este Será el Premio Real

Este domingo se definirá al habitante que apague las luces de La Casa; los finalistas son Mariana Ochoa, Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Karina Torres

Galilea Montijo con el premio de La Casa de los Famosos 2026El premio de 4 millones de pesos será entregado por Galilea Montijo. Foto: Facebook
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