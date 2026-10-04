Ganador de La Casa de los Famosos 2026 No Recibirá 4 MDP; Este Será el Premio Real

El premio para el ganador de La Casa de los Famosos 2026 se entregará este domingo, luego de 10 semanas de competencia y con cinco personas que buscarán ser el habitante que apagará las luces esta cuarta temporada.

Desde el inicio de esta edición, se ha informado que el maletín con la recompensa económica será de 4 millones de pesos, pero al final este no será el premio real (o neto) que recibirá. No obstante, a la par de este triunfo, el primer lugar también contará con la exposición que otorga ser la o el gran ganador.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Yahir, el Último Eliminado de La Casa de los Famosos México Queda Fuera Previo a la Final

¿Cuál es el premio para el ganador de La Casa de los Famosos 2026?

El monto bruto del premio para el primer lugar de La Casa de los Famosos México 2026 es de 4 millones de pesos, al cual se le debe quitar el pago del ISR, porque el SAT aplica la Ley del impuesto sobre la renta.

De acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), se debe pagar impuesto por los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos organizados en territorio nacional.

Para 2026, de acuerdo con el SAT, se debe restar una cuota fija de 444 mil 116.23 pesos cuando se recibe una cantidad de entre 1.7 y hasta 5.1 millones de pesos.

Por tal motivo, tras este pago el monto queda en 3 millones 555 mil 883 pesos, pero no es todo lo que se le resta. Después se debe aplicar un cargo del 34% sobre excedente, lo que representa 1 millón 209 mil pesos.

Por ello, el premio real para la o el ganador de este reality show será de 2 millones 341 mil 883 pesos.