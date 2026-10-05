Accidentes

Trabajadores Quedan Sepultados Bajo Bultos de Azúcar en Amatlán, Veracruz

Los cuatro obreros fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital privado para su atención médica

Obreros de empresa particular quedan sepultados bajo bultos de azúcar en Amatlán. Foto: Miguel Montes de OcaObreros de empresa particular quedan sepultados bajo bultos de azúcar en Amatlán. Foto: Miguel Montes de Oca

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Cuatro obreros heridos tras desplome de azúcar en Amatlán. Uno sigue hospitalizado con traumatismo abdominal.

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