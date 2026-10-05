Trabajadores Quedan Sepultados Bajo Bultos de Azúcar en Amatlán, Veracruz

Cuatro obreros resultaron lesionados luego de que una estiba de bultos de azúcar se desplomara al interior de una bodega de una empresa azucarera, ubicada en la entrada de Amatlán de los Reyes.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió mientras los empleados realizaban sus actividades y por causas que aún no han sido determinadas, parte de la estiba perdió estabilidad y los costales cayeron sobre los trabajadores, dejándolos atrapados.

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron dos ambulancias de la Cruz Roja de Córdoba y una unidad de Protección Civil de Amatlán, cuyos elementos realizaron las labores de rescate, valoración y atención prehospitalaria.

Los cuatro trabajadores fueron trasladados de manera urgente a un hospital privado de Córdoba para recibir atención médica.

Según con la valoración prehospitalaria, uno de los trabajadores presentó policontusiones, probable fractura de rodilla y fractura de tobillo; otro presentó cervicalgia y traumatismo craneoencefálico leve.

Un tercer trabajador presentó traumatismo abdominal, por lo que se encontraba bajo valoración para descartar lesiones internas, mientras que el cuarto fue reportado como policontundido.

Tres de los trabajadores fueron dados de alta, y solo quedó hospitalizado el hombre que presentó traumatismo abdominal, y su estado de salud es reportado como estable.