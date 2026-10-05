Rescatan con Vida a Mujer que Cayó al Río Seco en Cordoba, Veracruz

Una joven que cayó al río seco por motivos que aún se desconocen, fue hallada con vida tras una ardua actividad de localización en Córdoba, Veracruz.

La mujer identificada como Aleida ’N’, fue localizada durante el operativo implementado por las autoridades y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, al caer al afluente, fue arrastrada por la fuerza de la corriente y habría quedado atrapada entre las rocas, donde permaneció hasta que fue localizada por los equipos que participaban en las labores de búsqueda.

Tras ser encontrada, paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil Municipal acudieron para brindarle atención prehospitalaria y realizar una valoración de su estado de salud.

La hallaron consciente y orientada pero si presentó golpes y tuvo que ser canalizada para recibir atención y posterior notificar a sus familiares.