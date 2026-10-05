Accidentes

Rescatan con Vida a Mujer que Cayó al Río Seco en Cordoba, Veracruz

La víctima identificada como Aleida ’N’, presentó golpes por lo que tuvo que recibir atención prehospitalaria

Rescatan con vida mujer que arrastró el río en Cordoba. Foto: N+Rescatan con vida mujer que arrastró el río en Cordoba. Foto: N+

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Aleida 'N' fue rescatada con vida tras caer al río seco en Veracruz. Atrapada entre rocas, fue hallada por equipos de emergencia.

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