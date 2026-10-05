Árbol Cae Sobre Dos Vehículos tras Lluvias en Xalapa, Veracruz

Se registraron lluvias en Xalapa que provocaron la caída de un árbol sobre dos vehículos en el fraccionamiento Lucas Martín. Personal de Escuadro Nacional de Rescate acudieron al lugar y realizaron labores para retirar el ejemplar y liberar la zona.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por este incidente. Las autoridades realizaron las labores correspondientes para retirar el árbol y restablecer las condiciones de seguridad en el lugar.

Las lluvias también afectaron la zona de Martinica en el Boulevard Xalapa-Banderilla, donde se registró un anegamiento que afectó la circulación vehicular tanto para vehículos que salían de Xalapa por como para aquellos que ingresaban.

Otra de las zonas afectadas en cuanto a la vialidad fue el boulevard diamante en el que se observó un anegamiento importante qué complicó el paso de peatones y conductores.