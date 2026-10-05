Accidentes

Árbol Cae Sobre Dos Vehículos tras Lluvias en Xalapa, Veracruz

Las precipitaciones han dejado afectaciones en la capital del estado, como anegaciones y los autos dañados

Árbol cae sobre dos vehículos en Lucas Martín. Foto: Escuadrón Nacional de RescateÁrbol cae sobre dos vehículos en Lucas Martín. Foto: Escuadrón Nacional de Rescate

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Un árbol cayó sobre dos vehículos en Xalapa tras intensas lluvias. Sin heridos reportados, las autoridades ya trabajan en la zona.

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