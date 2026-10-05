Homicidios

Hombre Presuntamente Mata a su Hermano a Disparos Durante Discusión en Veracruz

La disputa familiar terminó en tiros, perdiendo la vida un sujeto identificado como Eloy

Discusión Familiar Termina en Disparos en Veracruz: Un Hombre Mató a su Hermano. Foto: Bernabé Vallejo OlveraDiscusión Familiar Termina en Disparos en Veracruz: Un Hombre Presuntamente Mató a su Hermano. Foto: Bernabé Vallejo Olvera

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Discusión familiar en Texcapa, Veracruz, deja un saldo mortal: un hermano mata a otro. Las autoridades investigan los hechos. Descubre más sobre este suceso.

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