Hombre Presuntamente Mata a su Hermano a Disparos Durante Discusión en Veracruz

Una disputa familiar terminó en disparos en la comunidad de Texcapa, municipio de Atzalan, al norte de la entidad veracruzana, donde un hombre fue baleado y posteriormente perdió la vida mientras recibía atención médica.

De acuerdo con los reportes, el hombre identificado como Eloy habría sido agredido con un arma de fuego, presuntamente por uno de sus hermanos. La víctima recibió al menos dos impactos, uno a la altura del cuello y otro en el tórax.

Tras la agresión, familiares trasladaron al herido en un vehículo particular hasta un hospital del municipio de Tlapacoyan, donde personal médico intentó salvarle la vida; sin embargo, las lesiones fueron mortales.

Policías ministeriales tomaron conocimiento del caso y dieron inicio a las investigaciones correspondientes. Serán la fiscalía general del estado la encargada de establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.