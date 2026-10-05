Estas Escuelas de Matamoros Suspenden Clases Presenciales por Lluvias

Ante el pronóstico de lluvia que se mantiene en Matamoros, algunas instituciones educativas anunciaron cambios en sus actividades para este lunes 5 de octubre, con suspensión de clases presenciales y modalidad a distancia.

Entre los planteles que dieron a conocer medidas se encuentra el CBTis 135, que suspenderá las clases presenciales en ambos turnos. Por su parte, la Preparatoria Miguel Alemán informó que sus actividades se realizarán a distancia, mientras que el CBTis 275 también trabajará en modalidad en línea.

De igual manera, la Escuela Secundaria Técnica 64, la Escuela Normal "Lic. J. Guadalupe Mainero" y el CBTis 189 (ubicado en los Arados) confirmaron la suspensión de actividades presenciales para este día.

Estas son algunas de las instituciones que han informado cambios en sus actividades debido a las condiciones meteorológicas. Se recomienda a estudiantes y padres de familia mantenerse atentos a los comunicados oficiales de cada centro educativo para conocer avisos sobre la reanudación de actividades o si se dan a conocer nuevas medidas en las próximas horas.

Las lluvias registradas durante los últimos días han provocado inundaciones y encharcamientos en distintos sectores de Matamoros, por lo que las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de precipitaciones fuertes durante este domingo y lunes.