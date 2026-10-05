Sociedad

Estas Escuelas de Matamoros Suspenden Clases Presenciales por Lluvias

La medida no ha sido oficializada por la SET por lo que se recomienda revisar los avisos de cada institución

Estas Escuelas de Matamoros Suspenden Clases Presenciales por LluviasFoto: N+

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Lluvias intensas provocan suspensión de clases presenciales en varias escuelas. Revisa los avisos de cada plantel para más detalles.

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Escuelas de Matamoros suspenden clases por intensas lluvias | N+