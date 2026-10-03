Accidentes

Más de 200 Hectáreas Afectadas Durante Incendios en Distintos Puntos de Tijuana

Los siniestros en el Cañón de Las Carretas y la colonia Real del Mar movilizaron a los cuerpos de emergencia

Más de 200 Hectáreas Afectadas Durante Incendios en Tijuana, Baja CaliforniaMás de 200 Hectáreas Afectadas Durante Incendios en Tijuana, Baja California | Foto: Bomberos de Tijuana

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