Más de 200 Hectáreas Afectadas Durante Incendios en Distintos Puntos de Tijuana

Durante las últimas 24 horas, el Cuerpo de Bomberos atendió un total de 107 servicios de emergencia en la ciudad, destacando dos incendios de pastizal de gran magnitud.

El primer siniestro de relevancia se registró en el Cañón de Las Carretas, elementos trabajaron para controlar un conato iniciado en basura que se propagó rápidamente hacia la maleza. El fuego consumió una superficie aproximada de 111 hectáreas.

Posteriormente, en la colonia Real del Mar se recibió un segundo reporte de un incendio de pastizal. Bomberos sofocaron las llamas, las cuales dejaron un área afectada de cerca de 118 hectáreas.

A pesar de la extensión del terreno alcanzado por las llamas en ambos puntos, las autoridades municipales confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni daños en viviendas o estructuras.

JMR