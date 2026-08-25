Investigan a Siete Personas por Desaparición de Exjefa de Hacienda en Poza Rica

Los siete implicados en la desaparición de Karime Argüelles Aguilar, exjefa de hacienda fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares.

Los señalados son Pedro Yeudiel ’N’, Wilber Michell ’N’’, Jean Martín ’N’, Ronaldo Alvino ’N’, Álvaro Severiano ’N’, Jatzely ’N’ y José Luis ’N’. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la víctima salió de su centro de trabajo y acudió a un inmueble ubicado en Poza Rica, donde presuntamente fue privada de la libertad.

Las investigaciones establecieron que Pedro Yeudiel ’N’, Wilber Michell ’N’, Jean Martín ’N’,, Ronaldo Alvino ’N’, Álvaro Severiano ’N’ y José Luis ’N’’, presuntamente participaron en la privación de la libertad, mientras que Jatzely ’N’, habría facilitado el acceso al inmueble.

Durante la audiencia de continuación, un juez vinculó a proceso a las siete personas y ratificó la prisión preventiva oficiosa. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme al debido proceso.