Seguridad

Investigan a Siete Personas por Desaparición de Exjefa de Hacienda en Poza Rica

Los detenidos Pedro Yeudiel ’N’, Wilber Michell ’N’’, Jean Martín ’N’, Ronaldo Alvino ’N’, Álvaro Severiano ’N’, Jatzely ’N’ y José Luis ’N’, están siendo investigados por estos hechos.

Vinculan a proceso a presuntos responsables de la desaparición de exjefa de haciendaLos detenidos fueron vinculados por el delito de desaparición cometida por particulares. Foto: FGE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Desaparición de Karime Argüelles: 7 implicados enfrentan proceso judicial. El caso sigue bajo investigación para determinar responsabilidades.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+