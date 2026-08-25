Economía

Resultados de Lotería Nacional: Premios y Números Ganadores del Sorteo Mayor 4025

Este martes se celebra la ceremonia de premiación del Sorteo de Lotería Nacional que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor, conoce quiénes fueron los billetes ganadores

Billete Sorteo Mayor 4023 de la Lotería Nacional del 25 de agosto 2026.La Lotería Nacional celebra este martes 25 de agosto 2026 el Sorteo Mayor 4025 con un billete que rinde homenaje al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Foto: Facebook Lotenal.

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