Resultados de Lotería Nacional: Premios y Números Ganadores del Sorteo Mayor 4025

El Sorteo Mayor 4025 de la Lotería Nacional (Lotenal) que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor se celebra este 25 de agosto de 2026. Y en N+ te damos a conocer la lista completa de números ganadores de este martes.

Se trata del antepenúltimo Sorteo de la Lotería Nacional antes de que termine agosto. Y en esta edición que conmemora el 90 aniversario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000

Si compraste un "cachito" o billete para este martes, debes saber que la ceremonia de premiación del Sorteo se podrá seguir en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional, a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Serán los Niños Gritones de la Lotería Nacional los encargados de dar a conocer la lista de números premiados, así como los montos que obtuvieron.

Minutos después hallarás en este apartado el listado completo con los números ganadores y premios del Sorteo Mayor 4025 de la Lotería Nacional, para que consultes si estás entre los afortunados.

El número 57963 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 43377 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 17781 obtiene premio de 900, 000.

El número 53355 obtiene premio de 240, 000.

El número 22126 obtiene premio de 240, 000.

El número 24056 obtiene premio de 240, 000.

El número 37090 obtiene premio de 240, 000.

El número 42147 obtiene premio de 120, 000.

El número 16859 obtiene premio de 120, 000.

El número 19936 obtiene premio de 120, 000.

El número 53295 obtiene premio de 120, 000.

El número 48242 obtiene premio de 120, 000.

Recuerda que este Sorteo se juega en tres series y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18,760 premios incluido el Premio Mayor de 21 millones.

De modo que quien compre un "cachito" -cuyo valor es de 30 pesos- participa para ganar hasta 350 mil pesos. Mientras que quien adquiera una serie -20 cachitos- por 600 pesos, puede obtener hasta 7 millones de pesos.

Y quien haya invertido mil 800 pesos en tres series -60 cachitos- concursa por obtener el premio mayor de 21 millones de pesos.

En caso de que no puedas sintonizar la ceremonia de premiación en vivo o tengas dudas de si tu billete resulto premiado esta noche, puedes consultar la lista de premios en la página oficial de la Lotería Nacional.

Por si aún no estás familiarizado con la dinámica de esta rifa de la Lotería Nacional, vale la pena que consultes los resultados del Sorteo Mayor del pasado martes 11 de agosto de 2026.

SARR