Economía

Puente del Comercio Mundial en Nuevo Laredo Ampliará Horario de Operaciones

La medida será aplicada inicialmente durante tres meses y contempla evaluaciones periódicas para determinar si el esquema permite mejorar los tiempos de atención.

Puente del Comercio Mundial en Nuevo Laredo Ampliará Horario de OperacionesAmplían Horario de Operaciones en Puente del Comercio Mundial. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nuevo Laredo extiende horario en el Puente del Comercio Mundial. Un plan piloto busca reducir tiempos de espera y fortalecer el comercio exterior.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+