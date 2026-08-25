Puente del Comercio Mundial en Nuevo Laredo Ampliará Horario de Operaciones

A partir del próximo 5 de septiembre, la Aduana de Nuevo Laredo pondrá en marcha un plan piloto para ampliar el horario de operaciones en el Puente del Comercio Mundial, con el objetivo de agilizar el flujo de mercancías y fortalecer la competitividad del comercio exterior en la frontera.



Luego de varias semanas de negociaciones entre las autoridades de los dos Laredos, el acuerdo fue alcanzado entre representantes del sector transportista, agentes aduanales, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).



De acuerdo con el comunicado oficial, el horario regular de lunes a viernes permanecerá sin cambios; únicamente los sábados se extenderán las operaciones de importación de las 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. Mientras que en exportación, el servicio será de 8:00 a 6:00.



La medida tendrá una duración inicial de tres meses para ofrecer una alternativa para las empresas que cruzan su mercancía por esta frontera, además de reducir tiempos de espera y facilitar el movimiento de carga entre México y Estados Unidos.



Durante el periodo de prueba se harán evaluaciones periódicas para medir los resultados y establecer ajustes que permitan mejorar la eficiencia de las operaciones en el principal puerto aduanero terrestre del país.