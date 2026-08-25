Productores en Sonora, con Esperanza de que Exportación de Ganado se Restablezca

El cierre de la frontera al ganado mexicano terminó este lunes. 719 becerros fueron enviados a Estados Unidos a través de la garita Agua Prieta frontera con Douglas Arizona.

En Sonora, los productores están esperanzados en que la exportación de ganado se restablezca.

Durante casi 18 meses, el ganado mexicano no cruzó la frontera. La explicación que dio Estados Unidos fue la presencia de la plaga de gusano barrenador.

Productores, como Adrián Mier, dicen que terminaron vendiendo parte de su ganado de exportación en el mercado nacional.

“Pues muy difícil, ya que pues es nuestro negocio número uno, la exportación. Y pues sin el negocio sí hemos estado batallando, vendiendo un poco de ganado de deshecho, más que nada. El becerro que se pasa de peso, que ya es novillo, pues va a la venta aquí nacional, ya cambia.

Sonora cruzaba anualmente 350 mil cabezas de ganado en Agua Prieta y Nogales. A nivel nacional se dejaron de enviar 2 millones de becerros a Estados Unidos. Se estima que se han dejado de recibir mil millones de dólares de ganancias por el cierre de la frontera.

Al respecto, José Morales, consejero de la Unión Ganadera Sonora, señaló:

“No pérdida, pero dejar de ganar sí un 40% por animal, alrededor de, se podría de generalizar 500, 600 dólares por animal.

Los sectores que dependen de la ganadería también fueron impactados.

Como lo refiere Edgardo Quiroz, veterinario y productor de ganado de Sonora:

“Nos está afectando tremendamente porque aparte se conjugó esto con problemas de inseguridad, pero también la sequía. A mí como médico y a todos los colegas, pues nos afectó en una baja muy sensible en nuestros ingresos”

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El año pasado hubo mucha expectativa de los ganaderos cuando en julio se abrió la exportación por Agua Prieta, aunque el cruce duró solo tres días y Estados Unidos volvió a cerrar la frontera al ganado mexicano.

“El gusano barrenador ya lo tuvimos hace 50 años y no cerró las fronteras. Esto fue un tema pues que se politizó. Nos quedó a todos muy claro del otro lado de la frontera que cerrar fronteras no detiene gusano barrenador”, aseguró Juan Ochoa, presidente de la Unión Ganadera de Sonora.

En Estados Unidos en los últimos 18 meses el precio de la carne incremento un 20% al pasar de 185 dólares por 100 libras de ganado en pie a 223 dólares en el mercado de futuros.

La reapertura de la frontera también podría ayudar a que los precios de la carne en Estados Unidos disminuyan. Actualmente el consumidor estadounidense está pagando los precios más altos de carne en la historia del país.

José Morales consejero de la Unión Ganadera de Sonora, aseguró:

“No se puede hablar de gran cosa en el sentido de que va a bajar un dólar la libra en Estados Unidos por la exportación de ganado. No, porque pues no es tanto el porcentaje de ganado que exportamos de México a Estados Unidos. Pero obviamente sí ayuda”

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera.

LECQ