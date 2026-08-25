Economía

Productores en Sonora, con Esperanza de que Exportación de Ganado se Restablezca

Se estima que por el cierre de la frontera se han dejado de recibir mil millones de dólares de ganancias. Sectores que dependen de la ganadería también fueron impactados

Ganado sonorense.Ganado sonorense. Foto: Facebook @AlfonsoDurazoMontano

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+