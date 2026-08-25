Economía

Población Económicamente Activa Llega a 61.7 Millones en Segundo Trimestre de 2026

La tasa de desocupación se mantuvo en 2.7 por ciento, según la ENOE

Trabajadores de la construcciónTrabajadores de la construcción levantan los castillos. Foto: Cuartoscuro
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