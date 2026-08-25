Población Económicamente Activa Llega a 61.7 Millones en Segundo Trimestre de 2026

La población económicamente activa (PEA) en México alcanzó 61.7 millones de personas durante el segundo trimestre de 2026, lo que representó un incremento de 612 mil personas frente al mismo periodo de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al periodo de abril a junio, la tasa de participación económica se ubicó en 59.1 por ciento de la población de 15 años y más.

Entre abril y junio de 2026 había 60 millones de personas ocupadas en el país, frente a los 59.4 millones registrados un año antes.

La población ocupada estuvo integrada por 24.7 millones de mujeres y 35.3 millones de hombres.

En cuanto a la distribución por sectores, el terciario concentró la mayor cantidad de trabajadores, con 38.5 millones de personas, equivalente a 64.2 por ciento del total.

Entre las actividades con mayor aumento destacó el sector de servicios diversos, que pasó de casi 6 millones a 6.3 millones de personas ocupadas.

Esto representó un incremento de 299 mil personas en comparación con el segundo trimestre de 2025, para concentrar 10.5 por ciento del empleo nacional.

La construcción también registró un avance importante. En esta actividad trabajaron 4.8 millones de personas, 222 mil más que un año antes.

Otro sector que ganó trabajadores fue el de restaurantes y servicios de alojamiento, con poco más de 5.1 millones de personas ocupadas, un incremento anual de 211 mil.

En la industria manufacturera, el número de trabajadores llegó a 9.7 millones, 135 mil más que durante el segundo trimestre de 2025.

Por su parte, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas durante el segundo trimestre de 2026.

La tasa de desocupación fue de 2.7 por ciento de la PEA, mismo nivel registrado en el segundo trimestre de 2025.

FBPT