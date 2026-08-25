Bloqueo en Zona Centro de la CDMX Inicia a Esta Hora

Integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria realizarán una protesta este martes en la Ciudad de México (CDMX), en demanda de justicia por sus compañeros asesinados.

Ante la previsión de afectaciones viales por el bloqueo, te informamos la hora y zona exacta de la manifestación, para que consideres rutas alternas.

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A través de su agenda de movilizaciones diarias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX alertó sobre la protesta de la Unión de la Juventud Revolucionaria.

Indicó que los integrantes de la organización acudirán alrededor de las 11:00 horas a la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en calle Abraham González número 48, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información de la SSC, los manifestantes llevarán a cabo una jornada de lucha para exigir justicia por sus compañeros asesinados y criminalizados por defender el derecho al trabajo, la tierra y las causas sociales.

Además, para demandar un alto a las agresiones contra los integrantes del Frente Popular Revolucionario.

En apoyo a la manifestación se sumarán la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte y el Frente Popular Revolucionario.

Finalmente, la SSC no descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de las actividades de la organización.

SPB