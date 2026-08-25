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Bloqueo en Zona Centro de la CDMX Inicia a Esta Hora

La Unión de la Juventud Revolucionaria alista protesta en demanda de justicia por sus compañeros asesinados

Marcha del Frente Popular Revolucionario en agosto 2023. Foto: CuartoscuroMarcha del Frente Popular Revolucionario en agosto 2023. Foto: Cuartoscuro

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Bloqueo en CDMX Hoy 25 de Agosto 2026 Afectará la Zona Centro: Calles con Cierres y Horarios