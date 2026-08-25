Canadá Responde a Aranceles de Trump con Impuesto de hasta 50% a Productos de EUA

El Gobierno de Canadá establecerá aranceles de hasta 50% a productos de origen estadounidense, según anunciaron autoridades de ese país.

Los nuevos gravámenes entrarán en vigor el próximo 8 de septiembre, con tasas que van de 15% a 50%.

La medida surge en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, cuyo gobierno, encabezado por Donald Trump, anunció aranceles del 50 por ciento a productos canadienses.

Estados Unidos y Canadá anunciaron aranceles a diversos productos tras el fracaso de las relaciones comerciales. Foto: N+

El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, aseguró "este es un desafío sin precedentes para Canadá. Pero Canadá estará a la altura de las circunstancias".

Además de los aranceles, Canadá anunció un paquete de apoyo por 5 mil 400 millones de dólares destinado a empresas y trabajadores que enfrenten afectaciones derivadas de la disputa comercial.

Cabe señalar que Trump anunció un incremento de los aranceles para productos de la industria automotriz canadiense a partir de 2027.

"A partir del 1 de enero de 2027, los aranceles a todos los automóviles, camiones, grandes y pequeños, autopartes y al acero aumentarán a 50%", escribió el mandatario republicano en su red Truth Social.

EUA ha señalado que Canadá mantiene un supuesto trato discriminatorio hacia productos estadounidenses, entre ellos, bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos.

FBPT