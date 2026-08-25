Internacional

Canadá Responde a Aranceles de Trump con Impuesto de hasta 50% a Productos de EUA

La medida se da luego de que el gobierno de Trump anunció que elevará en 2027 las tarifas a automóviles de Canadá

La bandera de Canadá en el Parlamento, Ottawa. Foto: APLa bandera de Canadá en el Parlamento, Ottawa. Foto: AP

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