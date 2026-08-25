Seguridad

Así Vive Mexicali la Alerta de EUA por Posible Amenaza de Seguridad

Durante la víspera, la representación de Washington en México llamó a suspender sus actividades y los viajes de su personal en la capital bajacaliforniana este martes.

Alerta de EUA en Mexicali por Posible Amenaza de SeguridadFoto: Gobierno de Baja California
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