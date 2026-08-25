Así Vive Mexicali la Alerta de EUA por Posible Amenaza de Seguridad

La alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos para Mexicali por una posible amenaza de seguridad ha dejado una serie de interrogantes sobre qué es lo que está pasando en Baja California y por qué Washington, mediante su Embajada en México, ha llamado a detener las actividades y viajes en la ciudad.

A través de un mensaje emitido cerca de la medianoche, la representación diplomática suspendió las actividades del gobierno estadounidense en la capital bajacaliforniana, además de emitir una serie de medidas como:

Evite los edificios gubernamentales en Mexicali.

Busque refugio en caso de incidente.

Avise a sus amigos y familiares de su estado de salud en caso de un incidente.

Siga las instrucciones de las autoridades mexicanas.

Manténgase al tanto de las novedades en los medios locales.

Presta atención a tu entorno.

Hasta el momento, el gobierno de Donald Trump no ha ofrecido mayores detalles acerca de la situación que lo puso bajo advertencia; mientras que, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la alerta surgió por información de las agencias estadounidenses.

“Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí, no estaba asegurada (la presencia) y pues, con información de sus propias agencias, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta”, destacó la presidenta.

Este escenario de tensión llega cinco días después de que se ejecutara un cateo en un inmueble en Mexicali en el que autoridades federales aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, posiblemente relacionadas con "Los Rusos", grupo delictivo ligado a la facción de La Mayiza del cártel de Sinaloa.

El lunes también se dio una comunicación oficial por parte del gobierno de Marina del Pilar —mandataria estatal a la que le fue retirada la visa estadounidense— en la que se destacó que han trabajado "de forma rigurosa, continua y coordinada para prevenir y contener cualquier tipo de contingencia en Mexicali".

"Por indicación directa de la gobernadora Marina del Pilar, las fuerzas estatales y federales actuamos de forma coordinada para salvaguardar el orden y la tranquilidad en la capital del estado. Los operativos de prevención, patrullaje y vigilancia se mantienen activos en su totalidad como parte del compromiso ineludible con la protección de las y los bajacalifornianos", señaló el funcionario estatal", apunta el comunicado.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población.

El gobierno federal aseveró que mantiene el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos para verificar y atender oportunamente cualquier indicio relacionado con esta alerta. "Como medida preventiva, las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, y cuentan con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder de inmediato ante cualquier eventualidad", detalló.

La ciudad de Mexicali se encuentra en la frontera de México con Estados Unidos; colinda con Calexico, California. Se encuentra entre las 20 urbes más pobladas del país, con un millón 49 mil 792 habitantes, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).