Política

Graciela Domínguez, Gobernadora Interina de Sinaloa, se Reúne con su Gabinete

La nueva titular del Ejecutivo estatal fue designada con 31 votos a favor, 6 en contra y 3 legisladores que no ejercieron su voto

La gobernadora se reunió en Palacio de Gobierno con los miembros del Gabinete Estatal. Foto: Gobierno de SinaloaLa gobernadora se reunió en Palacio de Gobierno con los miembros del Gabinete Estatal. Foto: Gobierno de Sinaloa

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Graciela Domínguez asume como gobernadora interina de Sinaloa con el llamado a la unidad y el bienestar del pueblo. Su prioridad: paz y seguridad para todos.

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