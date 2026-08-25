Graciela Domínguez, Gobernadora Interina de Sinaloa, se Reúne con su Gabinete

Graciela Domínguez Nava tomó protesta como gobernadora interina de Sinaloa y dijo "lo hago consciente del momento que vive nuestro estado, de las preocupaciones de nuestra gente, pero también de la enorme fuerza que ha distinguido a las y los sinaloenses".

“Por encima de cualquier interés personal, o de grupo, debe estar siempre el bienestar de nuestro pueblo”, principios fundamentales para generar certeza, paz, confianza y justicia, afirmó la gobernadora interina de Sinaloa.

Subrayó que su prioridad será la paz que permita a las familias y trabajadores de Sinaloa vivir sin miedo y con seguridad.

Domínguez Nava dijo que “Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado mexicano: coordinación, inteligencia, política social, atención a las causas y capacidad institucional para recuperar plenamente la tranquilidad”.

Recalcó que “se requiere de una unidad que no silencie las diferencias”, “capaz de reconocer que existe algo más importante que cualquier diferencia política, la paz de Sinaloa, la justicia y la seguridad de su gente”.

La gobernadora interina destacó que “es fundamental, en este propósito, el acompañamiento del Gobierno de México” y reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Tenga usted la seguridad de nuestra plena disposición para trabajar conjuntamente por Sinaloa”.

Finalmente, dijo que ejercerá “la política y el gobierno desde la ética, la honestidad y el amor al pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres”.

Después de más de 45 horas de que fue autorizada la licencia a Rubén Rocha Moya, el Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de la entidad, con 31 votos a favor y 6 en contra.

El viernes de la semana pasada, Rubén Rocha Moya retomó su cargo como gobernador de Sinaloa; sin embargo, el sábado volvió a solicitar licencia temporal con carácter indefinido.

En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tiene el gusto de conocer a Graciela Domínguez Nava, “pero no a profundidad”. Mencionó que “es una mujer honesta”, con “muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente”.

La mandataria agregó que apoyará a Domínguez Nava “en lo que necesite, por el bien del pueblo de Sinaloa”, para que cierre bien su periodo como gobernadora interina. “Es una mujer que tiene la capacidad para cumplir el trabajo”, afirmó.

Luego de tomar protesta, la gobernadora interina se reunió con su gabinete en el Palacio de Gobierno, donde convocó a los funcionarios “a trabajar en equipo para la construcción de un mejor Sinaloa, y brindar resultados en el corto plazo en beneficio de las y los sinaloenses”.

Graciela Domínguez Nava es una política de 50 años que se formó en la izquierda partidista. Ejerció como docente, se involucró en el activismo social, pasó a la gestión pública en su estado e incursionó en el ámbito legislativo.

Nació el 18 de febrero de 1976 en El Rosario, un pueblo mágico al sur de Sinaloa, cerca del puerto turístico de Mazatlán. Su padre era pescador y sus orígenes familiares se remontan al pueblo de Chametla.

Estudió Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en Culiacán. En su etapa universitaria participó como consejera estudiantil.

Su carrera política comenzó en 1999, cuando se incorporó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde permaneció durante 14 años. Un año antes de iniciar su militancia, Rubén Rocha Moya había perdido la elección a la gubernatura postulado por el sol azteca frente al priista Juan Sigfrido Millán Lizárraga.

Antes de dedicarse de lleno a los cargos públicos trabajó como profesora de asignación y subdirectora de Vinculación en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

En el PRD fue consejera estatal, integrante del Comité Ejecutivo Estatal y del Comité Ejecutivo Municipal en Culiacán, además de delegada nacional en distintos periodos. También fue candidata suplente al Senado.

Uno de los episodios que marcaron su carrera ocurrió durante los últimos años del gobierno de Vicente Fox, cuando se involucró en la defensa de las decenas de familias desplazadas por la presa Picachos, en Mazatlán. El conflicto se intensificó durante el sexenio de Felipe Calderón. En 2009, seis comunidades rurales fueron inundadas, entre ellas San Marcos y Las Iguanas. Ello generó protestas, disputas por los desalojos y las indemnizaciones.

Esa lucha quedó registrada en el libro "Picachos: Los Caminos del Desarraigo y la Resistencia" (2009), que ella apoyó y coordinó el investigador Pedro Brito Osuna. Asimismo, se consolidó como defensora de los pescadores de Sinaloa y la protección del patrimonio de familias derechohabientes del Infonavit, según su perfil oficial.

La carrera electoral de Domínguez comenzó en 2007, cuando fue electa diputada local por representación proporcional para la LIX Legislatura del Congreso de Sinaloa, correspondiente al periodo 2007-2010. Durante esa etapa coordinó la bancada del PRD y participó en la presentación de iniciativas relacionados con distintas causas sociales.

En 2011, fue nombrada jefa de la unidad de atención a los afectados por la presa Picachos en el Ayuntamiento de Mazatlán.

A finales de 2013 dejó el PRD y se incorporó a Morena, durante la etapa de formación y expansión del partido en Sinaloa. Cinco años después regresó al Congreso estatal. En las elecciones de 2018, fue electa diputada para la LXIII Legislatura, correspondiente al periodo 2018-2021. Fue la llegada de la llamada cuarta transformación al poder, en el movimiento encabezado por AMLO.

Como congresista local fue coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, presidenta de la Junta de Coordinación Política y presidenta de la Comisión de Fiscalización. También participó en las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación e Instructora.

Medios locales la señalan como alguien cercana a Feliciano Castro Meléndrez, legislador y funcionario de amplia trayectoria en Sinaloa.

El 1 de noviembre de 2021, la morenista asumió la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, después de la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura.

Su gestión comenzó en una etapa marcada por la recuperación de las clases presenciales después de la pandemia de Covid-19. También enfrentó protestas de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Además, le tocó implementar el modelo de la Nueva Escuela Mexicana en Sinaloa.

Permaneció en la administración de Rocha Moya hasta febrero de 2024, pues renunció para buscar una candidatura al Congreso de la Unión. Ese mismo año fue postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia como candidata a diputada federal por el Distrito 1 de Sinaloa, con cabecera en Mazatlán. Obtuvo un 70% de los votos frente al opositor Juan Alfonso Mejía López y llegó a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, para el periodo 2024-2027.

En San Lázaro asumió la secretaría de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y se integró a las comisiones de Educación y Pesca.

Sin embargo, solicitó licencia indefinida en junio pasado para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027 en Sinaloa. El escaño fue ocupado por su suplente, Sara Jaime Ontiveros.