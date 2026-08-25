Nombran a Graciela Domínguez Gobernadora Interina de Sinaloa Tras Nueva Licencia de Rocha

A poco más de 46 horas de que la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa aprobara la segunda licencia temporal de Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador, el pleno del Congreso del Estado designó este martes a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, con 31 votos a favor, 6 en contra y tres legisladores que no ejercieron su voto.

Con la mayoría absoluta alcanzada, el Congreso declaró aprobado el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación en lo general y en lo particular, con fundamento en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. El acuerdo se comunicará a los poderes de la Federación, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a los ayuntamientos de la entidad.

Domínguez Nava rindió protesta ante el pleno con fundamento en los artículos 43, fracción XIII, y 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Una comisión integrada por los diputados Eligio López Portillo y Juan Carlos Villa Romero, y las diputadas Irma Moreno Ovalles, Roxana Arroyo Valdez, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Moncerrat López López, la acompañó a su entrada al recinto.

En su primer mensaje como gobernadora, Domínguez Nava fijó la paz y la justicia como prioridades de su administración, con énfasis en la atención a víctimas, la desaparición de personas y el desplazamiento interno.

Tras su elección en el Congreso, Domínguez Nava se reunió en Palacio de Gobierno con el gabinete estatal, legal y ampliado, en el Salón Gobernadores. Ahí convocó a los funcionarios a trabajar en equipo para dar resultados de corto plazo a la población, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Las y los secretarios, señala el comunicado, le otorgaron su respaldo a las acciones y objetivos ya establecidos en el Plan Estatal y se comprometieron a atender los asuntos de mayor prioridad para la entidad.

Domínguez Nava, diputada federal por el distrito 1 de Sinaloa (Mazatlán) y militante de Morena, fue diputada local en dos legislaturas del Congreso de Sinaloa, donde ocupó la presidencia de la Junta de Coordinación Política y coordinó las bancadas de Morena y del PRD en distintos periodos.

El nombramiento se dio tras la segunda solicitud de licencia de Rocha Moya en menos de cuatro meses. El gobernador había regresado al cargo el 21 de agosto, después de 112 días de licencia, pero solicitó una nueva licencia apenas 34 horas después, el 22 de agosto, con carácter indefinido.

El dictamen se aprobó con el rechazo de tres bancadas. El PRI, con las diputadas Irma Moreno Ovalles y Paola Iveth Gárate Valenzuela, votó en contra y anunció que presentará una denuncia de juicio político contra Rocha Moya. "Cambiar a quien ejerce el gobierno no borra los hechos que nos trajeron aquí, no cancela los señalamientos, no responde las preguntas pendientes y tampoco extingue las responsabilidades que pudieran existir", dijo Moreno Ovalles. El PAN, a través de Jorge Antonio González Flores, y Movimiento Ciudadano, con Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, también votaron en contra, ambos argumentando que el cambio de titular no resuelve la crisis política del estado.

A favor del dictamen votaron el PVEM y Morena. La diputada Aidee Corrales Corrales (PVEM) respaldó la propuesta al destacar la trayectoria de Domínguez Nava: "En el servicio público los cargos son temporales, pero el compromiso con el pueblo permanece". Por Morena hablaron a favor los diputados Hólincer Castro Marañón, Ambrocio Chávez Chávez y Juana Minerva Vázquez González, esta última presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que emitió el dictamen.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, a las 10:30 horas de este martes, un contingente de 300 elementos del Ejército Mexicano despegó de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana. La dependencia informó que el refuerzo se suma al despliegue que mantiene la 9/a Zona Militar en la entidad y que su misión será realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias del estado.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que la operación se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que actuará en apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos.

Reforzar seguridad en Sinaloa

Horas después de que Graciela Domínguez Nava llegara al Gobierno interino de Sinaloa, uno los estados más golpeados por la violencia y terminar los últimos meses del mandato de Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó a través de sus redes sociales la llegada de mil 300 efectivos del Ejército Mexicano a Mazatlán para reforzar las acciones de seguridad en el estado.

Arriban 1, 300 efectivos del Ejército Mexicano a Mazatlán para reforzar las acciones de seguridad en Sinaloa



En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y como parte de las acciones coordinadas que se desarrollan para fortalecer la seguridad en el… pic.twitter.com/oeQ8oc2JNM — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 25, 2026

Se informó que el personal militar se incorpora a las tareas de seguridad que realizan de manera conjunta autoridades federales, estatales y municipales, para contener la incidencia delictiva y contribuir a generar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para la población.