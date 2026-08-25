Política

Nombran a Graciela Domínguez Gobernadora Interina de Sinaloa Tras Nueva Licencia de Rocha

El Congreso avaló su nombramiento con 31 votos a favor y 6 en contra

Designan a Graciela Domínguez como Gobernadora Interina de Sinaloa Tras Nueva Licencia de RochaGraciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa, durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado en la que fue designada. Foto: Congreso de Sinaloa

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