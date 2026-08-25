Graciela Domínguez Tiene la Capacidad de Cumplir con el Trabajo en Sinaloa: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la nueva gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, tiene la capacidad para cumplir con el trabajo, pero hizo énfasis en que debe trabajar en coordinación con la Federación para atender el tema de la seguridad.

“Tengo el gusto de conocerla, pero no a profundidad, pero sé que es una mujer honesta (…) una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente”, dijo en su conferencia de prensa matutina, antes de que se confirmara el nombramiento en Sinaloa.

La mandataria federal puntualizó en que “es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo y tiene que trabajar en coordinación con nosotros para el tema de la seguridad, (pues) hay pendientes evidentes”.

Sheinbaum se pronunció también por apoyar a Domínguez Nava en lo que necesite por el bienestar del pueblo sinaloense.

“Que cierre bien el periodo, hasta el mes que le corresponda, y trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa”, comentó.

La titular del Ejecutivo federal también dijo que la gobernadora interina debe conducir el próximo proceso electoral con rectitud, “porque los gobernadores participan en la gobernabilidad de un estado cuando hay procesos electorales; entonces, conducir de aquí al periodo que le toca con rectitud y honestidad” por el bienestar de la entidad, pues destacó que el pueblo sinaloense es extraordinario y muy trabajador, pero se le estigmatiza de manera muy injusta.

“Las y los sinaloenses son trabajadores, salen adelante: campesinos, agricultores, comerciantes, jornaleros, profesionistas, de todo en Sinaloa, es un gran estado”, abundó.

Gracela Domínguez Nava fue nombrada gobernadora interina del estado en sustitución de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia indefinida al cargo. Su elección fue avalada este martes en el Congreso de Sinaloa.

Alrededor de las 11:00 horas, tomó protesta en el recinto legislativo y en su primer mensaje dijo que asumía la responsabilidad con serenidad, firmeza y un profundo sentido del deber público.

“Lo hago consciente del momento que vive nuestro estado, de las preocupaciones de nuestra gente, pero también de la enorme fuerza que siempre ha distinguido a las y los sinaloenses; convencida de que Sinaloa necesita certezas, necesita instituciones fuertes, un gobierno presente y una sociedad que pueda recuperar la tranquilidad y la confianza”, expresó.

Domínguez fue secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa; jefa de la unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos de Mazatlán; coordinadora de Comunicación y Vinculación Social del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso sinaloense, así como dos veces diputada local.

Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha fungido como docente de asignación en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

SPB