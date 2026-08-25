Política

Graciela Domínguez Tiene la Capacidad de Cumplir con el Trabajo en Sinaloa: Sheinbaum

La mandataria nacional se pronuncia por apoyar a la nueva gobernadora interina de Sinaloa por el bienestar de los pobladores

Graciela Domínguez Nava, nueva gobernadora interina de Sinaloa. Foto: X @GracielaDguezNGraciela Domínguez Nava, nueva gobernadora interina de Sinaloa. Foto: X @GracielaDguezN

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