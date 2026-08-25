Tormentas Tropicales Iselle y Julio Podrían Generar Efecto Fujiwhara en el Pacífico

Una nueva tormenta tropical se formó este martes en el Pacífico mexicano. Se trata de Julio, el décimo ciclón de la temporada 2026.

Julio se originó a raíz de la depresión tropical Diez-E y se suma a la tormenta tropical Iselle, que se localizó hoy a 1,175 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el oeste noroeste a 17 km/h, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En tanto, Julio se ubicó a 1,310 km al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 20 km/h.

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La Conagua aseguró que las tormentas tropicales en el Pacífico no representan riesgo para nuestro país; sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) señaló que Julio podría intensificarse antes de ser absorbido por Iselle, fenómeno conocido como efecto Fujiwhara.

El Centro Nacional de Huracanes explicó qué es efecto Fujiwhara. El fenómeno ocurre cuando dos huracanes que giran en la misma dirección se acercan lo suficiente y rotan intensamente alrededor de su centro común. Si un ciclón es mucho más fuerte que el otro, el más pequeño orbitará a su alrededor y finalmente chocará contra su vórtice para ser absorbido.

La dependencia señaló que dos tormentas de intensidad similar pueden gravitar una hacia la otra hasta alcanzar un punto común y fusionarse o, simplemente, girar una alrededor de la otra antes de seguir su propia trayectoria.

En algunas ocasiones, el efecto Fujiwhara se puede potencializar cuando los huracanes se encuentran, dando como resultado una tormenta más grande en lugar de dos más pequeñas.

En el mapa de la trayectoria de las tormentas Iselle y Julio, se puede observar la cercanía de los dos ciclones, en el Pacífico.

Mapa de las trayectorias de las tormentas Julio e Iselle. Foto: Conagua

RMT