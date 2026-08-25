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Tormentas Tropicales Iselle y Julio Podrían Generar Efecto Fujiwhara en el Pacífico

En lo que va de la temporada de ciclones 2026, en el Pacífico se han formado 10 fenómenos, de los cuales, solo Fausto y Genevieve han sido huracanes

Tormenta inunda Acapulco, GuerreroLa tormenta del 24 de agosto de 2026 inundó Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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¿Qué es el efecto Fujiwhara? Te explicamos qué podría pasar en el Pacífico mexicano, con las tormentas tropicales Iselle y Julio.

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