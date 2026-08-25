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Las Canciones Más Icónicas de Dolly Parton: De 'Jolene' a 'I Will Always Love You'

La carismática cantante de música country ganó 11 premios Grammy, incluido un galardón por su trayectoria

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Muere Dolly Parton, Autora de ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’; Familia Confirma la Noticia

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Dolly Parton, la reina del country, nos deja a los 80 años. Su legado incluye 3,000 canciones y éxitos como 'Jolene' y 'I Will Always Love You'. Descubre su historia y su impacto en la música.

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