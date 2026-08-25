Las Canciones Más Icónicas de Dolly Parton: De 'Jolene' a 'I Will Always Love You'

Dolly Parton, ícono de la música country, murió a los 80 años de edad. La cantante, compositora y actriz estadounidense dejó un legado artístico que rompió las fronteras con éxitos que han sido escuchados en varios rincones del mundo.

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, y tuvo una prolífica carrera con la que superó la pobreza. La estrella escribió unas 3,000 canciones, grabó 49 discos de estudio y más de 100 álbumes recopilatorios y de colaboraciones, por lo que se ganó el título de "reina de la música country".

A los seis años de edad, Dolly Parton compuso su primera canción titulada Little Tiny Tasseltop, dedicada a su muñeca de ⁠mazorca de maíz con pelo de seda, la cual guardó su madre en una caja de zapatos, con mucho cariño.

Parton escribió cientos de canciones, incluidos clásicos que sumaron más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de 1,000 millones de reproducciones en línea.

Con 55 nominaciones, Parton es la tercera mujer con más candidaturas en la historia de los Premios Grammy, detrás de Beyoncé y Taylor Swift.

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A continuación, te compartimos una lista de las canciones más famosas de Dolly Parton:

I Will Always Love You: Se trata de una de las canciones más famosas de Parton que fue lanzada en 1974 como despedida profesional de Porter Wagoner, cantante y presentador de televisión. Alcanzó fama internacional cuando Whitney Houston la interpretó para la película El Guardaespaldas, en 1992, tema con el que rompió récords de ventas y ganó un Grammy por su interpretación, en 1994, galardón que fue entregado por la misma Dolly.

Jolene: Canción de 1973 que se convirtió en una de los temas con más versiones del repertorio country. La pieza ha sido interpretada por Miley Cyrus, quien era ahijada de Parton, Olivia Newton-John y The White Stripes.

Joshua: Su primer sencillo número uno.

Coat of Many Colors: Balada que llegó al top 5 y que resalta cómo su madre cosió retazos de tela para hacer un abrigo que ella portaba orgullosa, incluso cuando sus compañeros se burlaban porque era pobre. La canción, con sus referencias bíblicas y su oda al amor materno, se convirtió en un libro infantil y en una película para televisión.

Here You Come Again: Un éxito pop y uno de los pocos que ella no escribió, consolidó aún más a Parton como una artista de múltiples géneros y le dio su primer Grammy, en 1979.

9 to 5: Tema de la película del mismo nombre, también conocida bajo el título Cómo Eliminar a su Jefe, una comedia protagonizada por Parton, Jane Fonda y Lily Tomlin, en 1980.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el fallecimiento de Dolly Parton. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el republicano ordenó ondear a media asta la bandera estadounidense durante una semana, a partir de este martes, a las 18:00 horas, en todo el país.

“Es una pérdida inmensa para millones de personas. Nunca ha existido alguien como ella, y nunca volverá a haberlo”, afirmó el presidente Trump.

RMT