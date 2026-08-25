El conductor de un camión de la Ruta Express murió horas después de sufrir un accidente sobre la carretera Saltillo-Monterrey.

El hecho se registró cerca de las 5:00 horas, a la altura de la empresa Stellantis, cuando el operador de la unidad, identificado como Martiniano Moreno, perdió el control mientras transitaba de sur a norte y terminó impactándose de frente contra una palmera y la base de un puente peatonal.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate, ya que el conductor quedó prensado al interior de la unidad. Fue trasladado en estado grave al Hospital Ixtlero, donde horas más tarde perdió la vida debido a las lesiones y fracturas que sufrió.

De manera preliminar, se presume que el conductor circulaba a exceso de velocidad. Además, algunas versiones extraoficiales señalaron que presuntamente presentaba aliento alcohólico, situación que deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

El percance provocó un importante congestionamiento vehicular en la zona, que se prolongó por casi tres horas mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de la unidad.