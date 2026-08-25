Seguridad

Muere en Accidente Conductor de la Ruta Express en Carretera Saltillo-Monterrey

La unidad presuntamente viajaba a exceso de velocidad hasta perder el control

La unidad presuntamente viajaba a exceso de velocidad hasta perder el controlEl conductor murió después del accidente registrado en Saltillo. Foto: N+

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El conductor murió después del accidente registrado en Saltillo

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